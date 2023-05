Isabel Macedo se emocionó hasta las lágrimas al recordar su vínculo con los hijos de Juan Manuel Urtubey

Isabel Macedo sorprendió a todos años atrás cuando decidió dejar su carrera de lado y mudarse a Salta junto a Juan Manuel Urtubey. Allí formó una familia con el político, quien ya era padre de cuatro niños y tuvo que aprender sus costumbres y dinámicas.

En una entrevista con María Laura Santillán, Isabel Macedo habló de esta nueva vida que adoptó junto a Juan Manuel Urtubey en Salta, donde se dedica a la venta de indumentaria para niños y cria a sus dos hijas, Isabelita y Julia.

Isabel Macedo junto a su hija Belita.

“Y además están los hijos de Juan Manuel que son 4. ¿Todo se ensambló bien?”, preguntó la periodista, indagando en el cambio de 180 grados que tomó. “Son 4, sí. Cuando yo me fui a Salta, todo el mundo me decía ‘pero dejaste todo y tu trabajo’”, respondió Isabel Macedo.

“¿Sabés el laburo que es conocer a cuatro chicos? Conocerlos, construir una relación, armar un mundo nuevo. Y pienso que ahora también todo ese amor que sienten por sus hermanas es parte de...”, continuó la artista, interrumpida por sus emociones que no la dejaron seguir con su respuesta.

Fue entonces que María Laura Santillán decidió intervenir y le consultó: “¿Qué pasó? ¿Te emocionaste?”, a lo que Isabel Macedo contestó, tratando de recomponerse: “Es parte de un trabajo, del tiempo dedicado. Y bueno, yo soy muy feliz. No sé si lo puedo expresar, ¿viste? Pero me hace tan feliz esa unión, que en mi casa se viva y se respire ese amor”.

Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico y tuvo que ser hospitalizada

La actriz está radicada en Salta, disfrutando de su vida como madre junto a Juan Manuel Urtubey, criando a Isabelita y Julia. Recientemente, Isabel Macedo sufrió un accidente mientras bañaba a una de las niñas, que culminó en una visita de urgencia a la guardia.

Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico.

A través de su Instagram, la artista aseguró: “Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso”. Por otro lado, agradeció la preocupación de sus seguidores y trajo tranquilidad. “Estoy mucho mejor. Tengo la espalda un poco negra pero no sabía si mostrarla o no. Después lo voy a mostrar porque todos me preguntan ‘cómo te caíste’, ‘cómo te golpeaste’. No hice reposo porque tengo que estar todo el día con las bebés y no puedo”, expresó Isabel Macedo.

H.O