Isabel Torres publicó un desgarrador video: “Me dieron dos meses de vida” 

Isabel Torres ganó popularidad en nuestro país, tras ponerse en los pies de Cristina Ortiz, en la serie Veneno, junto a Jedet y Daniela Santiago. En 2018, le diagnosticaron cáncer de pulmón, y lo hizo público en marzo de 2020, cuando estaba en pleno rodaje de la exitosa serie de Los Javis. En ese entonces le había salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se le agrandó. Aunque en un principio su salud mejoró y pudo concluir con el rodaje de la serie, en los últimos días la presentadora de televisión y radio, compartió un desgarrador video en Instagram despidiéndose de sus fanáticos.

Isabel Torres junto al elenco de Veneno

"Este es el último video que voy a hacer, por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red. Porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy" comenzó diciendo Isabel Torres en su video de Instagram.

Isabel Torres interpretando a Cristina Ortiz, en La Veneno

La activista LGTBIQ+ española reveló que tuvo una metástasis en los huesos y que estuvo internada en los últimos días. Pero ahora se encuentra en la casa de su mejor amiga Maru, quien la está cuidando. “En principio, me han dado dos meses de vida. Si supero estos dos meses, bien. Y si no, pues también, ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa” agregó.

“Yo quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí. Sobre todo, a todos ustedes, a todos mis fans que han estado al lado mío. Siempre me han estado apoyando y quería darles las gracias. Este vídeo es para decirles que les quiero mucho” dijo la actriz nacida en Las Palmas de Gran Canaria.

“La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si dios quiere y si no, nos vemos en el cielo” cerró Isabel.

Jedet, Daniela Santiago, Javier Calvo y Javier Ambrossi, entre otros, le han mandado mensajes de amor, ánimo y fuerza.

Conocé la historia de Cristina Ortíz, famosa mundialmente como "La Veneno":

Fue mujer transexual, prostituta, modelo, cantante, vedette, estrella mediática, valiente y luchadora. Cristina Ortiz, La Veneno, logró ser una de las primeras mujeres en visibilizar la realidad del colectivo transexual durante la década del 90, y su historia renace gracias a la serie de "Los Javis" (creadores de La llamada y Paquita Salas).

Nació en 1964, en el seno de una familia de clase media de Adra (Andalucía). Debido a su condición, fue víctima de bullying y agresiones, desprecio y maltrato, protagonizados por sus propios familiares, como así también por vecinos del pueblo, que no respetaban su identidad.

Según contó en sus memorias “Digo, ni puta ni santa” (publicado en 2016), y en numerosas entrevistas, abandonó a su familia y su pueblo siendo muy joven, para vivir en Málaga y Torremolinos, harta de no poder desarrollar su condición de transexual. Cristina se instaló en Madrid, decidió cumplir su deseo de ser mujer y comenzó a hormonarse. En ese entonces, las personas transgénero vivían en una situación de exclusión social absoluta que hacía que las formas de ganarse la vida se limitaran al mundo del espectáculo y de la prostitución. Cristina empezó a ejercer en el Parque del Oeste. Su físico hizo que fuera una de las prostitutas más solicitadas entre las transexuales que ejercían el oficio más antiguo del mundo, convirtiéndose en “la puta que ganaba hasta 100.000 pesetas por llevármelos a casa”.

Una noche de 1996 su destino cambió, cuando unos cámaras de televisión acudieron a realizar un reportaje sobre la prostitución. El video se emitió en el programa nocturno “Esta noche cruzamos el Mississipi”, el exitoso late-night que conducía Pepe Navarro en Telecinco. Su soltura y su gracia andaluza sedujeron al conductor y a gran parte de la audiencia española, que no pudo despegarse de la pantalla del televisor, cuando vio a esta belleza vestida de sultana, aparecer en la noche fría del Parque del Oeste. La aparición de Cristina sorprendió a todo el público, y el periodista no dudó en incluirla en su equipo.

La Veneno fue una de las primeras caras visibles de la realidad de las prostitutas trans, mostrando un mundo que hasta entonces había permanecido en la sombra. Tras su paso por la televisión, su popularidad se disparó. Grabó dos sencillos (Veneno pa tu piel, y El rap de La Veneno); hizo una gira por España con un show cabaretero; participó en programas, series y películas. Su fama también la llevó a trabajar en Latinoamérica.

