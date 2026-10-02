Iván Noble reveló que su hijo empezó a trabajar con Palito Ortega, su abuelo y habló de su futuro

Iván Noble habló sobre el presente de su hijo Benito, fruto de su relación con Julieta Ortega, y se refirió a los cambios que atraviesa el joven en esta etapa de su vida. A los 20 años, comenzó a tomar sus propias decisiones y a definir de a poco cuáles son sus intereses, mientras continúa con su formación.

Julieta Ortega, Iván Noble junto a su hijo Benito

Durante una charla con Infobae al Amanecer en la que también repasó distintos aspectos de su vida personal y profesional, el músico contó cómo acompaña a su hijo en este proceso. Además se mostró especialmente contento al verlo comenzar a moverse por sus propios medios y habló de la manera en que observa sus primeros pasos en el mundo laboral.

Qué hace Benito, el hijo de Iván Noble

Benito tiene 20 años y estudia Educación Física, aunque actualmente su formación también está orientada de manera más específica hacia el trabajo como personal trainer. Mientras avanza con sus estudios, comenzó a sumar sus primeras experiencias laborales y encontró un espacio vinculado a la producción de espectáculos.

Benito Noble eligió la música y el deporte como lifestyle

El joven empezó a trabajar en producción de shows y, según explicó su padre, también colabora ocasionalmente con él. Se trata de una experiencia que le permite acercarse a un ámbito que conoce desde chico por la actividad de su familia, pero que ahora comienza a descubrir desde un lugar propio y con responsabilidades concretas.

El trabajo de Benito junto a Palito Ortega

Si bien Benito también trabaja algunas veces con Iván Noble, actualmente pasa más tiempo junto a su abuelo, Palito Ortega. El músico explicó que el joven se desempeña como asistente de escenario y que está atravesando todo el proceso que implica conocer desde adentro la organización de un espectáculo, lejos del lugar que ocupan los artistas frente al público.

Benito Noble Ortega y Palito Ortega

“Por ahora labura más con el abuelo que conmigo, de asistente de escenario. Está haciendo todo ese recorrido. Tal vez termina teniendo que ver con producción de shows”, contó. Sin embargo, reveló que también comenzó a acompañar a Palito durante sus presentaciones y a familiarizarse con la dinámica de las giras: “Se está subiendo a los micros de gira”, reveló el músico sobre una de las experiencias que su hijo ya comenzó a incorporar.

La mirada de Iván Noble sobre el futuro de su hijo

Para Iván Noble, lo más importante es que Benito pueda encontrar su propio camino. El músico aclaró que nunca intentó orientarlo hacia la música ni hacia el deporte profesional, dos ámbitos que podrían haber aparecido como opciones naturales por su entorno familiar. En cambio, prefirió que su hijo descubriera por sí mismo cuáles son sus intereses y qué quiere hacer con su futuro.

Iván Noble reveló que se siente feliz de ver a su hijo crecer

“A mí me alegra mucho verlo empezar a moverse”, aseguró Iván Noble al hablar de esta etapa. El presente de Benito encuentra así dos mundos que comienzan a convivir: la formación que eligió para sí mismo y una experiencia laboral que lo acerca a la actividad que forma parte de la historia de su familia.