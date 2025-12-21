Julieta Ortega se sinceró sobre los miedos que tiene por su hijo, Benito Noble Ortega: “No confío”

Julieta Ortega suele mantener su vida privada lejos del foco mediático. Sin embargo, de vez en cuando decide abrir un poquito de su intimidad y revelar detalles de su familia. En esta ocasión, se sinceró sobre su hijo, Benito Noble y reveló uno de los miedos más particulares que tiene con respecto a él.

Julieta Ortega habló de sus miedos en la crianza de Benito Ortega

En una entrevista para Puro Show, Julieta Ortega habló de los miedos y los cuidados que siguen sosteniéndose en el tiempo, más allá de la edad. En ese contexto, su hijo Benito fue el ejemplo perfecto, ya que tiene 20 años y empieza a acercarse a la adultez, pero todavía hay algunas cosas en las que la actriz intenta mantenerse alerta como si fuese más chico.

Julieta Ortega.

Uno de los puntos en los que marcó esa manera de pensar, es en el tema de la casa. Julieta Ortega explicó que nunca le deja la casa sola demasiado tiempo, a pesar de que ya tiene 20 años. “No, la casa sola no se la dejo, se la dejo dos noches. Cuando me iba de gira se la dejaba de jueves a sábado, de viernes. Pero no, muchos días la casa sola no”

De inmediato, aclaró que eso no tiene que ver con ningún mal comportamiento de su hijo ni nada por el estilo, sino con miedos propios. “No confío. Es re bueno mi hijo. No confío en, no sé, la llave de gas, viste esas cosas de las madres”, dijo, y después reiteró que Benito es tranquilo y “no hace jodas”.

Julieta Ortega y su hijo, Benito.

La crianza junto a Iván Noble

Además de centrarse en ella misma, Julieta Ortega habló de la buena relación que mantiene con Iván Noble y la manera en la que se complementan en las decisiones con respecto a Benito. “Yo trabajo desde que él nació, así que con el padre nos arreglamos siempre muy bien, combinamos muy bien eso”, sumó.

Julieta Ortega con su hijo Benito cuando era más pequeño.

De esta manera, Julieta Ortega reveló por qué no quiere que su hijo, Benito Noble Ortega, se quede solo en su casa. La actriz aclaró que no pasa por un comportamiento inapropiado del joven, sino más bien por miedos propios que van más allá de la edad.