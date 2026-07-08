La verdad detrás de la relación de Natalia Oreiro e Iván Noble

Natalia Oreiro es de las actrices más importantes a nivel internacional. Su participación en novelas de éxito en la Argentina la llevaron a crecer en fama en todo el mundo, y a volverse una influencia en la moda como arte. Por su parte, Iván Noble es un reconocido músico, cantautor y actor argentino, que se consolidó como una de las figuras clave del rock nacional de los años 90 al liderar la emblemática banda Los Caballeros de la Quema. Si bien cada uno pareciera que pertenece a mundos diferentes, hubo un tiempo en el que sus caminos se juntaron y provocaron uno de los rumores más polémicos de la farándula argentina. Tras años de misterio, fue la propia actriz la que resolvió las dudas de todos: la verdad entre su relación.

Natalia Oreiro, Iván Noble

La verdad de la relación entre Natalia Oreiro e Iván Noble: solo una noche y tras una dura separación

Para poder hablar de la relación y la brevísima historia de romance que existió entre Natalia Oreiro e Iván Noble, primero hay que referirnos a uno de los amores más importantes en la vida de la actriz: Pablo Echarri. Ambos se conocieron en las oficinas de Hugo Fredes, quien era el representante de ambos. Acabada de llegar de Uruguay, Oreiro recibió la propuesta de Echarri que él le conseguiría un profesor de teatro, situación que solo sirvió de excusa para acercarlos. Al poco tiempo la invitó a salir un domingo llamándola a un teléfono público, y comenzando la que sería la pareja más icónicas de la televisión argentina durante la década de los 90.

Definida por ellos mismos como una relación "linda, sana y sincera", se mantuvieron unidos mientras el éxito masivo los golpeaba simultáneamente. Sin embargo, y a pesar del amor que los acompañó durante todo ese tiempo, pusieron el punto final a su noviazgo a mediados del año 2000. Durante décadas circuló el fuerte rumor de que se habían separado porque Natalia tiró por error a la basura una caja de patitas de pollo congeladas donde Echarri guardaba un "canuto" oculto de miles de dólares. El actor aclaró que el insólito hecho ocurrió realmente, pero la responsable de tirarlo fue una empleada doméstica y la plata se recuperó. El motivo real de la ruptura fue el desgaste lógico de la relación, la juventud de ambos y el peso de agendas laborales sumamente intensas que terminaron por apagar el amor de pareja.

Fue recién en este punto cuando apareció el nombre de Iván Noble. Ya siendo un cantante consagrado de la industria argentina, se volvió protagonista de un vínculo que se transformó en un mito de la farándula, debido a las versiones cruzadas de sus protagonistas y a los rumores que lo señalaban como el motivo de la separación entre la actriz y Pablo Echarri. No fue hasta una entrevista con la Revista CARAS, que la propia Oreiro reveló que fue únicamente un breve romance o affaire de una sola noche ocurrido a fines de la década de 1990 .“Nunca estuve con Iván Noble. Estuve una vez, y él se encargó de contarlo. Y yo estaba sola, no estaba en pareja. No existe en mi vida. No fue el primero ni el único con el que estuve una vez”, decretó Natalia, dejando en claro cuál era la relación que existía entre ellos.

Natalia Oreiro, Iván Noble

El presente de Natalia Oreiro e Iván Noble

Luego de que se desatara este mito, y con el paso del tiempo, Natalia Oreiro e Iván Noble crearon una relación de respeto laboral, pero sin ninguna clase de vínculo. En aquellos años, los medios de comunicación crearon un ambiente tenso entre ambos, debido a que surgieron las suposiciones de que había sido el motivo de separación con Echarri. Tras hacer las aclaraciones necesarias, hoy en día, cada uno construyó un perfil alto laboral y su vida familiar armada de forma independiente. Además de cruzarse en algún evento de la industria, solo prima la cordialidad absoluta.

Por un lado, Oreiro cumplió más de 25 años de relación con Ricardo Mollo, marcando un amor sumamente consolidado, y compartiendo la crianza de su hijo Merlín Atahualpa. En el ámbito laboral, protagonizó en los últimos años grandes éxitos en plataformas de streaming, como Netflix, siendo algunos nombres "La mujer de la fila" o "Nada entre los dos". Además, lanzó su propia línea exclusiva de anteojos, llamada "Natalia Oreiro Gafas", consolidándose fuertemente en el rol de diseñadora y empresaria textil.

Por el otro, Noble está en una relación con Martina, una emprendedora textil oriunda de Tandil, hace casi diez años, y conviven bajo un perfil muy bajo, alejado de los medios. En el ámbito laboral, realizó su gira nacional "Canciones Traspapeladas", y a la par, sigue presentándose con el regreso de su mítica banda Los Caballeros de la Quema, tras lanzar el disco de estudio Fiesta de Zombis. Por último, dio un gran paso y editó su primera novela de ficción titulada El doctor Álvarez contra los All Blacks , incursionando formalmente como escritor en prosa.

El presente de Natalia Oreiro e Iván Noble

La verdad detrás de la relación de Natalia Oreiro e Iván Noble terminó siendo una noche de pasión que repercutió en todos los medios de comunicación y en sus fanáticos. Lejos de querer generar malentendidos, la actriz aclaró lo que ocurrió y se alejó de una posible relación con el artista.

A.E