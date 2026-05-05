El presente de Benito, el nieto menos conocido de Palito Ortega: vida compartida y proyectos que lo diferencian de su abuelo

A sus 20 años, Benito Noble mantiene un perfil discreto dentro de una de las familias más reconocidas del espectáculo. Nieto de Palito Ortega e hijo de Julieta Ortega y Iván Noble, su historia podría haber seguido un camino ligado al arte. Sin embargo, su presente parece orientarse en otra dirección, más conectada con sus propios intereses que con la tradición familiar.

Julieta Ortega y Benito Noble

Su madre dio detalles sobre la dinámica cotidiana que comparten y las decisiones que marcan esta etapa. Lejos de los focos, Benito Noble transita un momento de transición hacia la adultez, donde conviven la independencia, los cuidados y la construcción de una identidad propia.

Así es la vida de Benito

Aunque ya dejó atrás la adolescencia, la relación con su madre sigue atravesada por ciertos cuidados que reflejan un vínculo cercano. Según contó Julieta Ortega en una entrevista, Benito pasa gran parte del tiempo con ella, dentro de una dinámica familiar que desde siempre se organizó de manera flexible junto a su padre.

Benito Noble Ortega y Palito Ortega

En ese contexto, hay decisiones que evidencian que la independencia todavía se construye de forma progresiva. Por ejemplo, no suele quedarse solo durante períodos prolongados en la casa familiar, no por una cuestión de desconfianza hacia él, sino por inquietudes más asociadas a lo cotidiano y a la seguridad.

Un camino lejos de las cámaras

Más allá de lo familiar, uno de los puntos que más llama la atención es la elección de su futuro profesional. A diferencia de lo que podría esperarse por su entorno, Benito mostró interés por convertirse en personal trainer, una decisión que se aleja del universo artístico que atraviesa a su familia.

Así esta hoy Benito Noble

Esta elección, que fue mencionada por su madre en otra entrevista, refleja una búsqueda personal que no necesariamente responde al legado de figuras como Palito Ortega. Así, lejos de los escenarios y de la exposición mediática, Benito Noble comienza a delinear su futuro desde un lugar más reservado, pero con decisiones que marcan una clara diferencia respecto a su origen.