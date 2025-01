El descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez descolocó a todos los usuarios que venían siguiendo la polémica separación. La modelo apuntó contra la nueva pareja, ya que denunció que no la dejaron acercarse a Francesca e Isabella Icardi, durante Navidad y Año Nuevo. El mismo generó muchísimas repercusiones diferentes, pero una de las que más llamó la atención fue de la hermana del futbolista, Ivana Icardi, quien le dedicó un fuerte posteo en su cuenta de X.

Ivana, Mauro Icardi y Wanda Nara

El letal mensaje de Ivana Icardi tras el descargo de Wanda Nara en vivo: "Trastornada mental"

Durante el programa del jueves de LAM, Wanda Nara llamó a Ángel de Brito para contar su verdad de los hechos. Durante la comunicación, la modelo aseguró que Mauro Icardi y la China Suárez estaban conviviendo y habían comenzado una relación juntos. Además, denunció que el futbolista estaba poniendo a sus hijas, Francesca e Isabella, en su contra y que no las dejaba hablar a las tres mujeres.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

"Hace dos días, yo llamé para hablar con las nenas y terminé hablando con Mauro. Tengo grabada esa charla, donde él niega absolutamente haber pasado Navidad con esta mujer, niega absolutamente que las nenas la conozcan, me niega que está de novio y me niega que está en pareja", reveló. Además, agregó: "Todas las amenazas que me dijo están pasando. Me dijo que se iba a buscar a la más fácil de Argentina y que me iba a destruir la vida. Tengo ocho amigas que tienen mensajes donde él les dijo que me iba a cag.. la vida, que se iba a agarrar a la más fácil de Argentina. Mi hermana Zaira también tiene estos mensajes en su teléfono. ‘La voy a embarazar, total esta piba se embaraza de cualquiera’, me dijo".

El momento se viralizó en redes sociales y dejó atónitos a todos, ya que nadie se esperaba la llamada. Ante esto, muchos se pronunciaron a favor o en contra de lo que la modelo contó. Pero llamó la atención el comentario de Ivana Icardi, la hermana de Mauro. La mujer apuntó fuerte contra la expareja de su hermano, y dejó un letal mensaje en su cuenta de X. "Trastornada mental nivel infinito", escribió minutos después de que terminara el programa de LAM.

El letal mensaje de Ivana Icardi tras el descargo de Wanda Nara

El comentario recibió muchas respuestas diferentes. Mientras que algunos apuntaban contra Mauro Icardi, otros coincidían con Ivana por el accionar de Wanda Nara. Por el momento, los protagonistas de la polémica no se pronunciaron directamente sobre lo dicho por la modelo. Por su parte, la conductora decidió no volver a hacer publicaciones, por ahora; mientras espera en Punta del Este a que la dejen volver a vivir con sus hijas.

