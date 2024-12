Delfina De Lellis fue la primera eliminada de esta edición de Gran Hermano (Telefe), pero antes de salir de la casa la modelo no tuvo mejor idea que jugarle una “broma pesada” a sus compañeras, esta no cayó para nada bien en el afuera del reality, lo que habría hecho que más seguidores del programa se pongan en su contra.

Tanto Delfina como Lourdes Ciccarone revelaron la broma que le hicieron a Candela Campos, otra participante del programa que no les caía bien a las chicas. Fue la reciente eliminada quien le contó a Martina Pereyra lo que hicieron, para después ambas ponerse a reír por la situación. “Antes de la pelea, había un vaso de agua en la mesa y Lourdes me dijo: ‘Escupí, escupí’. Y lo hicimos, a lo que me comenta: ‘Es el de Cande”.

“No, se están zarpando ustedes”, expresó Jenifer Lauría quien estaba sentada junto a ellas participando de la conversación, pero sin haber sido parte de la broma. Ante el comentario de su compañera, Delfina De Lellis se justificó: “Fue antes de la pelea igual, pero no tomen de ese vaso”. Tras la viralización del video, la gente en las redes tomó muy mal la broma que le hicieron a su compañera.

En muchos casos, los seguidores de Gran Hermano se mostraron totalmente disconformes con la forma de actuar de la participante ante las personas con las que no se llevaba bien. Si bien ella ya estaba en placa, muchos pedían que por esta ‘broma pesada’ debería que ser expulsada del programa. Pero terminó siendo la primera eliminada de la casa por el voto del público.

Quién es Candela Campos, la personal trainer de la casa

Candela Campos es una de los 24 participantes que ingresaron el pasado 2 de diciembre a la casa de Gran Hermano (Telefe). La joven de 24 años es de La Matanza, provincia de Buenos Aires, entre alguna de sus cualidades destaca su gran carisma y su amor por el chisme: "Me gusta el chisme, me gusta escucharlo. Mi estrategia es observar, sonreír y jugar".

En su presentación, Candela agregó: “No importa la edad, estuve con un señor”. Esto reflejó su mente abierta y su fuerte personalidad. Además, resaltó que no tiene intenciones de que le llame la atención alguien dentro de la casa, pero siempre hay alguien que le gusta o que le causa interés, expresó que le agrada coquetear un poco y que probablemente alguien en el reality logre seducirla.

En cuestión a su vida laboral, Candela Campos contó que es personal trainer y que posee grandes habilidades de patinaje, demostrando así su facilidad para los deportes. Ella fue la séptima participante que ingresó a Gran Hermano buscando aportar desde su carisma a la buena onda de la casa hasta que le toque irse.

