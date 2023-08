La victoria de Javier Milei en las PASO 2023 que se realizaron este domingo en Argentina provocó varias reacciones de celebridades en las redes sociales. Una de ellas fue Lali Espósito, que no dudó en compartir su punto de vista y criticar al candidato a presidente.

La cantante escribió en su cuenta oficial de Twitter tras los resultados de las elecciones: "Qué peligroso. Qué triste". Este corto comentario causó que varios usuarios la apoyaran y muchos otros la criticaran sin piedad.

El primer Tweet de Lali.

Al ver las repercusiones de su Tweet, la artista argentina volvió a volcarse en sus redes y expresó: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos que dan, son un reflejo de lo que votan justamente".

El descargo de la cantante tras la repercusión de su primer Tweet.

Lali Espósito cerró el debate explicando: "Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando' y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más "cómodo" pero no soy así. Sí, para mi es realmente triste votar a un anti derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen. Un beso respetuoso para todos".

¿Qué le respondió Javier Milei a Lali Espósito?

Hoy, el candidato a presidente por "La Libertad Avanza" participó en una entrevista radial en Radio Rivadavia, donde aprovecharon la oportunidad para consultarle sobre el tweet de la cantante argentina.

Sin embargo, lejos de responderle a Lali Espósito, Javier Milei decidió lanzarle una fuerte chicana: "Perdón, pero no sé quién es. Qué sé yo, yo escucho los Rolling Stones o escucho ópera. Entonces no soy muy idóneo en música popular".

J.C.C