Javier Milei fue la sorpresa en las PASO 2023, consagrándose como el candidato a presidente más votado, por encima de Sergio Massa de Unión por la Patria y Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio. Todavía falta para las próximas elecciones, pero mientras te recordamos que el candidato mantuvo una relación amorosa con Daniela Mori.

Fue allá por el 2018 y el 2019 que Javier Milei y Daniela Mori, o más conocida como Daniela La Cantante, estuvieron en pareja. De hecho, fue en ese momento que el político obtuvo un gran reconocimiento. En su momento, la artista había tenido unas lindas palabras para quien era su novio. "Él es Milei, el hombre que me vuelve loca. Me come la boca y me libera el corazón. Un beso de él me hace vibrar. Cuando me toca, así me provoca", expresó enloquecida de amor.

Javier Milei y Daniela Mori

Además de esto, Daniela Mori también señaló que Javier Milei era muy cariñoso y caballero, y también destacó que tenían gran química y que la hacía reír mucho. Parecía una pareja soñada y ambos se mostraban completamente enamorados el uno del otro. Pero no todo es color de rosas y el amor se acabó.

Ya en 2019, la relación se desgastó y Daniela Mori decidió terminar la relación con Javier Milei. En Intrusos, la cantante reconoció que la razón por la que tomaron esta decisión fue porque se "dejaron de querer". Sin embargo, más tarde, asistió como invitada otra vez al programa que hoy conduce Flor de la V y explicó con muchos detalles qué fue lo que sucedió.

La particular razón por la que Javier Milei y Daniela Mori terminaron su relación

En 2021, Daniela Mori fue invitada a participar de un programa especial de Intrusos que se hizo por la noche. En ese momento, Adrián Pallares le preguntó sobre el por qué de la repentina ruptura con Javier Milei y ella se vio preparada para responder con mucha honestidad.

"Porque la verdad es que los dos estábamos muy ocupados. Él es una persona muy dedicada a su carrera. Es un apasionado de su carrera", reveló Daniela Mori sobre la razón por la que se separó de Javier Milei. Rápidamente, Rodrigo Lussich quiso ir más allá y le consultó a la cantante si realmente estaba enamorada.

Javier Milei

A pesar de esperar una respuesta negativa, Daniela Mori reconoció que sí lo estaba: "Lo quise muchísimo. La verdad que sí. Fue una linda relación, los dos nos llevamos super bien. Y el el otro día dijo en un programa algo muy lindo: 'que nosotros no llevábamos muy bien, que nunca tuvimos discusiones y que fue por un tema de agenda'. Es la verdad. Él estaba muy ocupado, yo también así que fue eso".

Luego de la contundente respuesta de Daniela Mori, Rodrigo Lussich le preguntó: "¿Se llevaban bien en la intimidad?". Entonces, ella contestó con una sonrisa en su cara: "¡Sí! Re bien".

NL.