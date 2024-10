Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, es una de las participantes del Cantando 2024. En ese contexto la influencer, en su performance del viernes 25 de octubre 2024, decidió interpretar una canción de Lali Espósito titulada "Ego".

Brenda Di Aloy

Brenda, actualmente, tienen un vínculo muy cercano con el Presidente de la Nación ya que es la pareja de su mamá, Yuyito González. En el programa de streaming, Di Aloy ha llegado a contar varias anécdotas en la quinta de Olivos con Milei y hasta llegó a mostrar un audio donde el presidente le dice "hija".

Yuyito González y Brenda Di Aloy

Es por todo esto que sorprendió que Brenda Di Aloy elija interpretar un tema de Lali Espósito. Recordemos que Javier Milei tuvo declaraciones fuera de lugar para con Lali y ella decidió, desde su arte, responderle con una canción a él y a todos los odiadores de las redes sociales.

Brenda Di Aloy habló en el Cantando 2024 sobre la disputa de Javier Milei y Lali Espósito

Después de hacer su performance y cantar "Ego" de Lali Espósito, Brenda Di Aloy recibió la devolución de los jurados y cuando llegó el turno de Marcelo Polino tuvieron una charla en donde la influencer explicó porqué eligió el tema y qué opinaba del cruce que habían tenido la artista argentina y Javier Milei.

Lali Espósito y Javier Milei

"¿Quién eligió la canción?", le preguntó Marcelo Polino. A lo que Brenda respondió: "La coach", fue en ese entonces cuando el periodista acotó: "¿Por ahí te influyó que Lali hable mal del presidente que es tu padrastro? Por ahí te jugó un poco en contra". Polino preguntó esto dando a entender que la performance de la hija de Yuyito González no fue buena.

El periodista no se quiso quedar con la duda y le consultó, "¿Qué mirada tenés de lo que habla Lali del presidente? De ese tweet famoso cuando ganó que dijo 'Que peligroso. Que triste'". Brenda Di Aloy, sin filtro respondió: "Creo que cada uno tiene su postura política, sus creencias, sus convicciones".

Luego agregó: "Yo, por más de que mi mamá sea la novia de él, no tomo ningún partido ni ninguna postura. Me encanta Lali, me parece una artista increíble, crecí con ella, desde chiquita viendo todo lo que hace. Así que, la amo a ella, banco también al novio de mamá, entonces también desde ese lado me parecía".

Lali Espósito

Brenda Di Aloy concluyó el tema diciendp: "¿Por qué no hacer una canción de Lali? Que yo la admiro muchísimo y me parece buenísimo, también, tenemos libertad de expresión y que cada uno puede opinar de lo que quiera, como quiera, siempre con respeto que es lo que también ella (Lali) marca".

C.S.