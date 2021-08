Jennifer Aniston cortó relación con quienes se niegan a recibir la vacuna contra el coronavirus 

En una entrevista para la revista InStyle, Jenifer Aniston aseguró haber cortado relación con amigos y personas cercanas a su entorno, que aún no se vacunaron contra el coronavirus, o se han negado a hacerlo. La actriz californiana comentó que durante la pandemia ha tenido que dejar de leer noticias al respecto porque es un tema que le afectó demasiado. Reconciliada de manera amistosa con su ex marido, Brad Pitt, la interprete enfrenta duras críticas por el tema de las vacunas y según confirmó en la revista, mantiene firme su pensamiento.

Durante el año pasado, en los primeros meses de cuarentena estricta, la actriz de Friends publicó en Instagram una foto donde se la ve con barbijo y un sentido mensaje de reflexión: “Entiendo que las máscaras son inconvenientes e incómodas. Pero, ¿no cree que es peor que las empresas cierren ... se pierdan puestos de trabajo ... los trabajadores de la salud están llegando al agotamiento absoluto? Y este virus se ha cobrado tantas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente. Realmente creo en la bondad básica de las personas, así que sé que todos podemos hacer esto PERO aún, hay muchas personas en nuestro país que se niegan a tomar las medidas necesarias para aplanar la curva y mantener a los demás a salvo. La gente parece preocupada de que "se les quiten sus derechos" al pedirles que usen una máscara. Esta recomendación simple y eficaz se está politizando a expensas de la vida de las personas. Y realmente no debería ser un debate. Si te importa la vida humana, por favor solo usa tu mascara y anima a quienes te rodean a hacer lo mismo".

Meses atrás, Jennifer Aniston compartió en Instagram su alegría al haber completado el plan de vacunación contra el coronavirus. “Totalmente vacunada y te sientes tan bien. Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a vacunas contra el coronavirus en Estados Unidos. Desafortunadamente, ese no es el caso en todas partes y, como sabemos, la salud de uno de nosotros nos afecta a todos" escribió la actriz. La publicación junto a una imagen de ella de pie y con los brazos extendidos, logró más de tres millones de likes.

Respecto al dolor que le causó la pandemia, Jennifer Aniston afirmó: "Realmente tuve que dejar de tener la televisión encendida todo el tiempo. Todos pasamos por la fatiga de las noticias, la fatiga del pánico, durante la pandemia porque esperábamos que algún día nos despertaríamos y oiríamos algo esperanzador, y todo lo que obtuvimos fue más locura".

En diálogo con InStyle, la ex de Brad Pitt aseguró: “Todavía hay un gran número de personas que están en contra de las vacunas o que, simplemente, no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima. Últimamente he perdido a algunas personas en vida que se negaron o que no han revelado si han sido vacunadas o no, y es lamentable”, y agregó: “Siento que es una obligación moral y profesional informar a los demás sobre tu estado y hacerte las pruebas cada día si trabajas con más gente. Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones solo están basadas en el miedo o en la propaganda”.

Además, Aniston habló sobre lo difícil que fue grabar, en plena pandemia y bajo estrictas medidas de seguridad, la segunda temporada de The Morning Show, la serie que protagoniza junto a Reese Witherspoon y Steve Carell. "La verdad es que echaba mucho de menos ver las caras del equipo, fue bastante duro. Tampoco pude estar con Reese y con el resto del elenco tanto tiempo como en la primera temporada. Pero es así, no puedes hacer nada más que aceptarlo” confesó la actriz.

