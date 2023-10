Martín Insaurralde está protagonizando uno de los escándalos más grandes del año, luego de que trascendieran imágenes y vídeos íntimos con Sofía Clerici en un costoso yate en Marbella, rodeados de muchos lujos. En los últimos días fue el centro de críticas y la modelo, no zafó, en más de una ocasión salió a defenderse, al punto que cerró su cuenta de Instagram. El político por su parte está cerca de afrontar una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Por otro lado, Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde y con quien estuvo a su lado casi una década y tienen una hija en común, también está en el ojo de la tormenta. Durante el fin de semana pasado la noticia estalló en los medios y casualmente, los domingos por la tarde se transmite La Peña de Morfi, programa en el cual la modelo fitness es conductora y evitó abordar el tema.

´Sofía Clerici y Martín Insaurralde

Sin embargo, el futuro de la conductora estaría afectado por el escándalo de su exesposo y Clerici, ya que, en Bendita TV, Beto Casella aseguró que están buscando reemplazarla: “En la separación legal, en Argentina, va a figurar que le pasa 160 mil pesos por mes y lo otro es todo por cuentas afuera, entiendo que el artículo penal libera a la esposa o a la ex esposa de alguien de testificar contra el marido”, comenzó explicando el conductor del ciclo, sobre el divorcio millonario Martín y Jesica.

Y sumó: “No sé qué le puede caber a Jésica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto, ponele que no a nivel Justicia legal, pero sí a nivel de opinión caiga en desgracia Jésica Cirio. Yo creo que sí”, expresó.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio

Luego, Beto reveló: “Nosotros no hacemos un programa que esté en el minuto a minuto porque es más poner una sonrisa a lo que pasa en el día, pero me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando co conductora para La peña de Morfi”, contó, tras leer varios mensajes que le habían llegado.

Finalmente, Mariano Flax acotó: “¡Qué yeta con los conductores de La peña, che!”, manifestó en referencia a Jey Mammón y Beto Casella estuvo de acuerdo con él: “De Jey Mammon a Jésica Cirio. Veremos si se confirma, pero es alguien adentro del canal que me manda esta información. Capaz que esto ya se conoce y yo lo digo igual porque no lo sabía”, concluyó, sobre el futuro laboral de Jesica Cirio, tras el escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

D.M