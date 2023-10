De Sofía Clérici a Mayra Mendoza, las mujeres con las que Martín Insaurralde habría engañado a Jésica Cirio

Martín Insaurralde está viviendo una de las polémicas más escandalosas desde que es referente político. Después de que Sofía Clérici confirmó su relación con el exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires salieron a la luz nombres de otras mujeres con las que habría engañado a Jésica Cirio. El exintendente y la conductora confirmaron su separación en junio de 2023.

Quiénes son las mujeres con las que Martín Insaurralde habría engañado a Jésica Cirio

Desde el 2020, el referente estuvo envuelto en fuertes rumores de infidelidad hacia la conductora. El COVID reveló muchos engaños en las parejas, la de Martín y Jésica no fue la excepción. Aunque negaron rotundamente las versiones, el referente político se había contagiado de coronavirus y su secretaria, María Victoria Bourio, también dio positivo. Lo curioso fue que la modelo dio negativo.

"No prendo la televisión y me entero de las cosas porque me llaman amigas o la gente que trabaja conmigo. Me cuesta agarrar un programa como un noticiero", le dijo en su momento la vedette a Ángel De Brito. "Encima Vicky que es como parte de mi familia, yo la amo con todo mi ser y siempre está encima de nosotros", siguió negando todo tipo de infidelidad de su exmarido aunque el rumor estaba instalado.

Sofía Clérici es tendencia hace un par de días porque estalló la bomba entre la modelo y el referente político. Desde la cuenta de Gossipeame se reveló que sería una relación que viene desde fines del 2020 o principio del 2021. De carteras caras a yates de lujo, Martín habría engañado a la conductora con la que se cree es su actual novia.

La modelo se encargó de subir y exponer todo en sus redes sociales. Hay muchos indicios de que Sofía y Martín tuvieron un affaire mientras el exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires estaba con Jésica Cirio. En unos de los videos que publicó con el político se ve con un look igual al que tenía en 2021.

Ahora trascendió un nuevo nombre que puso en jaque a la política bonaerense. En DDM, Pochi de Gossipeame reveló que Martín Insaurralde le habría sido infiel a Jésica Cirio con Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes. Inmediatamente esto se hizo viral, los involucrados negaron rotundamente que esto fuera cierto.

