Jesica Cirio está en el centro de la polémica después de su entrevista en La Peña de Morfi y Telefe Noticias por su vínculo con el caso Martín Insaurralde.

En medio de esta polémica, María Eugenia Ritó saltó a hacer declaraciones en redes sociales donde se refirió al pasado de Jesica Cirio.

“¿Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? ¿No tienen memoria? Nada que todo el país no sepa”, lanzó la ex vedette en su cuenta de Twitter . "Y parece que también se olvidan de dónde salieron", dijo después de la entrevista de la conductora de La Peña de Morfi.

La comprometedora foto de Jesica Cirio y María Eugenia Ritó

En medio de estas declaraciones, en Twitter no dejaron pasar detalles del pasado de Jesica Cirio y apareció una foto junto a María Eugenia Ritó cuando ambas aparecieron en la revista Pronto.

En la portada las rubias aparecen dándose un beso, en la época de mayor exposición. En este contexto, es que Ritó contó que le pidió ayuda a Jesica Cirio cuando necesitaba trabajo.

Apareció en redes una foto sobre el pasado de Jesica Cirio junto a María Eugenia Ritó

“Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me de una mano y no me respondió”, declaró María Eugenia sobre Jesica Cirio.