Luego de verse involucrada en la polémica que protagonizaron Martín Insaurralde y Sofía Clerici, Jesica Cirio decidió romper el silencio en "La Peña de Morfi". La encargada de entrevistarla este domingo 8 de octubre fue Georgina Barbarossa.

En la misma, la conductora del ciclo aseguró que siempre mantuvo su propia economía, ya que trabaja desde muy pequeña, además, la exesposa de Insaurralde aclaró que no recibía regalos costosos de parte de él.

Imagen reciente de Jésica Cirio.

Ahora, mientras debatían y analizaban la entrevista de cirio en Intrusos, Marcela Tauro decidió dar un dato inédito de la producción del programa. Los televidentes se sorprendieron al escuchar la polémica decisión que tomaron las autoridades del canal.

Jésica Cirio junto a Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi.

Tauro reveló que no permitieron que Jesica Cirio y Georgina Barbarossa estuvieran juntas antes de la entrevista, para que así las reacciones de la conductora sean más verídicas y no puedan pactar que cosas mencionar. Asimismo, aseguró que le dieron la libertad a la presentadora para realizar las preguntas que ella quisiera.

Qué dijo Jesica Cirio en la entrevista con Georgina Barbarossa

La modelo se mostró angustiada durante el ciclo y habló sobre el escándalo que protagonizó Martín Insaurralde. Sobre sus infidelidades, la conductora explicó: “No tenía confirmaciones de nada, solo cosas que no me cerraban y no me hacían bien ni feliz”.

Por último, Jésica Cirio le contó a Georgina Barbarossa: “Fue una relación feliz, en principio lo fui. Pero en los últimos momentos fue decayendo por no tener tiempo cada uno. Empecé a notar cosas que no me hacían bien, no me daba seguridad y decidí irme”.

J.C.C