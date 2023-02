Jessica Simpson habló con People y contó detalles de una anécdota de su vida que hasta el momento no se había animado a contar: Cómo fue perseguida por una gran estrella de cine que la cortejaba y la perseguía intentando seducirla.

"¡Esta es una historia muy personal y realmente pensé que nunca la compartiría!". dijo Jessica Simpson al medio de comunicación. Y agregó: "Aprendí que en Hollywood hay un amplio abanico de lo que significa la monogamia".

Jessica Simpson.

El hecho sucedió en 2001, cuando la cantante tenía 21 años. Su discográfica le había pedido que asistiera a los MTV VMAs. A pesar de que no se sentía cómoda para hacerlo, se cambió y fue igual. En un momento ya se quiso ir y le preguntó a su guardaespaldas y entrenador si la acompañaba a un bar. Cuando estaba por subirse al auto, apareció el famoso actor.

"Vi que su rostro se iluminaba de repente al ver a alguien detrás de mí, y me giré para ver cómo la multitud se separaba de algún modo y una enorme estrella de cine se acercaba a nosotros en jean y remera. Mi guardaespaldas había dicho que eran amigos, pero me pregunté si no estaría exagerando. A juzgar por el apretón de manos y el abrazo, el amor era real", señaló Jessica Simpson a People.

Jessica Simpson.

Jessica Simpson luego contó que cuando su guardaespaldas quiso presentarla, el famoso actor dijo que ya sabía quién era. "Me dio un abrazo diferente que mantuvo unos segundos más de lo que yo esperaba. Mientras mi guardaespaldas hablaba, esta megaestrella me miraba de arriba abajo como si me estuviera desnudando con la mirada", agregó.

La artista después señaló que la mega estrella entabló una conversación trivial y cuando se inclinó hacia pensó: "Oh, esto es lo que se siente cuando te quieren levantar". "Porque, aparte de mi ex novio, ningún hombre había sido tan franco al mirarme de forma provocativa. Puso una mano en mi cadera y se inclinó para que pudiera oírlo mejor. Sólo que hablaba aún más bajo", añadió la ahora escritora.

Por último, Jessica Simpson contó a People: que huyó de él. Inventó alguna excusa y actuó como Cenicienta con zapatos malos. "Desearía poder decir que me estaba haciendo la interesante. Más tarde descubrí que esto era visto como 'hacerse la difícil'", indicó la cantante. Y cerró: "Sólo les voy a decir una cosa... ¡sigue siendo una estrella de cine!".

La historia completa (excepto el nombre de la estrella) la cuenta en un nuevo relato corto que escribió para Amazon Original Stories: "Movie Star. Siempre dicen que son solteros".