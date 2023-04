Jey Mammón: Las claves de su discurso en las entrevistas con Jorge Rial y Baby Etchecopar

La denuncia por abuso sexual infantil de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón abrió una caja de Pandora que podría limitar la carrera del conductor, quién vivía su mejor momento profesional presentando La Peña de Morfi en Telefe. Además, también estaba preparando su nuevo programa en el mismo canal, Show Mammón.

En Socios del Espectáculo durante la jornada del martes analizaron las claves de las diferentes declaraciones que otorgó el también músico tanto en Instagram como en las notas para Jorge Rial y Baby Etchecopar. Todos los integrantes del programa de chimentos de El Trece estuvieron de acuerdo en los cambios anímicos y de discurso que tuvo Jey Mammón con el pasar de los días.

Lucas Benvenuto.

Primera clave: Jey Mammón con actitud "confrontativa"

Indignado, Rodrigo Lussich apuntó que en medio de la gravedad de las acusaciones en su contra, Jey Mammón ha adoptado una actitud altanera. "El habló todo el tiempo de la presunta víctima, refiriéndose a Lucas Benvenuto y encontramos, no sé si están de acuerdo conmigo, no al punto de ser un patotero, pero si un tipo provocador, con desdén, un tipo altanero, mal llevado, mal encarado, enojado (...) a dos semanas de todo esto con una herida abierta con esta actitud tan altanera me choca".

Tras esto, los panelistas estuvieron de acuerdo con el conductor y destacaron que Jey Mammón en la entrevista con Baby Etchecopar se le ha visto "más entero". "Algunos pensaban que Jey estaba al borde de tomar decisiones inoportunas para la vida de cualquier ser humano, sin embargo uno lo ve bastante más entero", destacaron.

Segunda clave: "Jey Mammón cree otra realidad"

Para Socios del Espectáculo, el ex conductor de La Peña de Morfi vive en otra realidad. "Hay personas que no les resulta tan sencillos identificar lo que es un abuso. Para su mundo él está convencido de que él no abusó, pero esto no puede definir que él no haya abusado porque el que puede definir que es un abuso, es aquella persona que así lo percibió", comentó Mariana Brey, enfatizando que para Jey Mammón no existió el delito, puesto que, no lo percibe de esa manera.

Tercera clave: Para Jey Mammón "el abuso es mentira"

"Para Jey Mammón el abuso fue una mentira, pero para el denunciante Lucas Benvenuto, el abuso fue una realidad. En varias oportunidades de su vida y una tristísima y reiterada experiencia con el propio Jey", sostuvo Lussich. Seguidamente, Mariana Brey destacó que existe una similitud con los hombres violentos. A su juicio, no reconocen dicha responsabilidad. "Desde su perspectiva eso que hacen no es violencia y en el caso de Jey es lo mismo. Tal vez por desconocimiento o desinformación o porque aquella época era diferente y ahora cambió y también hay que reconocer que pasaron muchos años y todos nos educamos", agregó la panelista.

Jey Mammón.

Finalmente, resaltaron los cambios que tuvo desde el primer comunicado escrito por Instagram en donde Mammón hablaba de "extorsión" por parte de Lucas y luego del calificativo "vínculo" que usó en reiteradas ocasiones en el mano a mano con Jorge Rial. Por otra parte, trascendió que el mediático accionaría legalmente en los próximos días contra el joven que lo acusó de abuso sexual.

OL.