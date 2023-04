Baby Etchecopar reveló qué le dijo Jey Mammón luego de la entrevista: “Va a contrarrestar desde la Justicia”

El lunes por la noche, Jey Mammón brindó su segunda entrevista televisiva desde que salió a la luz la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual infantil. El encuentro con Baby Etchecopar tuvo lugar en su casa y ahora, el periodista habló con Intrusos y reveló el estado emocional del ex conductor de la Peña de Morfi y sus próximos movimientos, asegurando que tiene pensado en presentarse ante la Justicia para demandar al joven.

En Intrusos, Flor de la V rompió el hielo preguntándole cómo se sintió luego de la entrevista, a lo que el periodista respondió: “Antes, muchos nervios. Es un tema tan álgido, tan difícil, que estaba muy nervioso... No sabía por dónde entrar al tema”.

Jey Mammón en la entrevista con Baby Etchecopar.

Etchecopar reconoció que no estaba muy informado sobre el caso y que tampoco fue su idea realizar este mano a mano, sino que Fernando Burlando, el abogado de Jey Mammón, le pidió organizarlo. “Yo no le pedí la nota, me llamó Burlando y me dijo que él quería hacer notas con los que no comulgaba en el estilo, como por ejemplo, Rial o Vernaci, con gente que le iba a preguntar a fondo”, explicó.

“Lo admiro como profesional, mucho, pero ayer en un momento se brotó y empezó a salir el Jey que no es el llorón. Yo le dije que no llore, que no le tiemble la voz, que hablara bien. A mí la melancolía no me va y salió lo que salió”, agregó sobre el resultado de la entrevista y lo que notó en el acusado.

Durante un momento de la charla, Etchecopar opinó sobre la situación y le comentó que, si estuviera en sus zapatos, iniciaría una demanda por calumnias e injurias contra Benvenuto. En el programa que se emite por América le consultaron sobre esto y el periodista reveló una conversación telefónica que tuvo con Jey la mañana después de la entrevista. “Hoy me llamó para decirme: ‘Voy a contrarrestar desde la Justicia’”, afirmó, opinando: “Si a mí me pegan en la dignidad salgo a contestar inmediatamente con la Justicia. No me callo. Me dijo que se iba a presentar a la Justicia a demandar a este chico. Es algo normal, quiere ir al juicio por la verdad, pero el chico no quiere”.

La reacción frente a la entrevista por parte de los panelistas de Intrusos fue mixta, con Karina Iavícoli mostrándose molesta ante la manera en la que Baby trató al entrevistado. “Lo trataste con cariño, fuiste piadoso”, lanzó, a lo que el periodista rápidamente retrucó: “Más que piadoso fui cauto”.

Baby Etchecopar habló del audio que le envió Lucas Benvenuto a Jey Mammón

En el mano a mano, el conductor de Telefe mencionó reiteradas veces un audio que el joven le había mandado hace un tiempo atrás. Aunque no se habló en la charla de qué trataba, en Intrusos le preguntaron al periodista sobre el tema.

“Es un audio del chico, ahora de adulto. Ese audio lo recibió en la radio, estando al aire. El chico decía: ‘ahora no me atendés, te acordás de las medallitas que había en la mesa de luz, ahora no querés hablar conmigo’”, reveló, asegurando que lo enviaría a los medios cuando esté autorizado.

Lucas Benvenuto.

Luego de la entrevista con Baby Etchecopar, y tras finalmente decidirse por ir a la Justicia por la verdad, Jey Mammón confirmó que volvería a aparecer en público nuevamente y por primera vez desde el escándalo con Lucas Benvenuto.

H.O