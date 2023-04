Jimena Barón acusó a una marca que vende batidos para un abdomen plano de usar su imagen sin su consentimiento: “No compren esta porquería"

Jimena Barón está muy molesta luego de haber descubierto que una marca que vendía batidos prometiendo un abdomen plano esté utilizando su imagen para promocionar el producto. La cantante expresó su indignación a través de las redes y les comunicó a sus seguidores que ella no había aprobado el uso de su imagen, así como también aseguró nunca haber consumido ese tipo de productos.

“Me lo están mandando un montón, sino no le daría pelota. Esto, ¿qué es esto? Esto es mentira”, comenzó furiosa, señalando a la fotografía en cuestión, que la mostraba a ella en ropa interior, junto al producto apoyado sobre la mesada de su cocina. “Este Photoshop a un producto, la mesada de mi cocina... Es mentira. ¡No compren esta porquería porque es todo mentira! Yo no lo promociono, no me pagaron, no sé qué es esto”, afirmó.

La Cobra decidió pedirle a los usuarios que no crean en estas publicidades y, en cambio, compartir el verdadero método que sigue para tener su figura: “No tengo nada en la panza. No compren estas porquerías, es todo mentira. No me hice la ‘modelasorongo del sacatrobio...’, nada. Como verán, ven qué como, comparto mis recetas y entreno un montón todos los días”.

“Hago abdominales, por eso tengo la panza así y esto es una estafa. No compren nada. Es todo mentira. Las quiero, chau”, cerró, dando por finalizado su descargo. Sin embargo, horas más tarde regresó para recordar a sus seguidores el verdadero motivo de su abdomen plano.

Jimena Barón.

“Se entrena fuerte y se come bien. No caigan en pavadas”, escribió junto a una fotografía de su cuerpo. De esta manera, Jimena Barón dejó muy en claro que ella no tenía nada que ver con esta empresa que prometía un abdomen plano y usaba sus imágenes sin su consentimiento, sino que ella obtuvo su figura gracias a ejercicios abdominales y una nutrición sana.

H.O