Jimena Barón volvió a hablar de Jey Mammón y fue categórica: "Con esa edad es injustificable"

Desde que Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammón por abuso sexual con acceso carnal cuando era menor de edad, los medios no paran de hablar y tratar el tema. En consecuencia, muchas de las figuras del medio, allegados o no tan allegados al humorista, opinaron sobre el caso. Jimena Barón fue una de ellas y lo hizo con contundencia.

Jey Mammón intentó probar su inocencia de mil maneras: con un comunicado a través de un posteo en Instagram; un video en el que explica su versión de los hechos y las entrevistas con Jorge Rial y Baby Etchecopar. Sin embargo, no lo logró del todo ya que hay muchas figuras del mundo del espectáculo que todavía no le creen.

Portada del álbum de Jimena Barón

Jimena Barón habló previamente y fue categórica al dar su opinión. "Espero, como el resto del mundo, que las cosas se aclaren y se sepa cuál es la verdad. Bueno, son cosas que se deberían resolver sin piedad porque es espantoso lo que están diciendo", expresó la artista. En esta oportunidad, en un móvil con Intrusos, la cantante se expresó sobre su vínculo con Jey Mammón y se desahogó sobre la grave denuncia de Lucas Benvenuto.

"Mi relación con él es la que puede tener cualquier persona de los medios. La verdad es que he tenido siempre la mejor y ha sido muy amable y respetuoso conmigo. Esto que está pasando es algo que se tiene que saber verdaderamente qué es lo que pasó", explicó Jimena Barón sobre su vínculo con Jey Mammón.

Además, Jimena Barón hizo referencia a la edad del denunciante cuando tuvo la relación con Jey Mammón y lo comparó con su hijo Momo: "Me parece que hay una persona que está diciendo que le pasó algo y no vi con profundidad cuál fue su devolución. Escuché algo como un intento de justificación, con una edad que a mí me parece que es injustificable la situación. Soy mamá, tengo un hijo de nueve y un hijo de 14 o 16 es una persona muy chiquita para que esté con una persona de más de 30", agregó con sinceridad.

Momo y Jimena Barón

Por último, la actriz habló del noviazgo entre Lucas Benvenuto y Jey Mammón cuando el denunciante era menor: "Me parece que en cualquier tipo de vínculo, con o sin amor, esa persona más grande está arrastrando la psiquis de esa persona menor a un lugar que no corresponde. Es mi opinión como mamá", aclaró Jimena Barón.

Jimena Barón opinó sobre la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón

Jimena Barón se sumó a la catarata de figuras del medio que se pronunciaron por la desvinculación de Jey Mammón de La Peña de Morfi luego de ser denunciado por Lucas Benvenuto por abuso sexual con acceso carnal.

Jimena Barón en Instagram

"Pienso de ese hecho en particular que es una cosa horrorosa. Después el nombre de quién sea el protagonista me da igual", comentó Jimena Barón. Igualmente, aclaró: "Obviamente es impactante porque es una persona que conocemos todos en el ambiente y bueno, la gente del otro lado también. Estaba haciendo un programa familiar, reemplazando a una persona que queremos mucho todos, que ya no está".

