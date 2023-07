Jimena Barón, esta noche, abrió la posibilidad de enviarle preguntas por medio de sus Historias de Instagram.

Fue así que la actriz comenzó a recibir consultas de todo tipo, desde información de su vida personal hasta consejos para el corazón o la vida.

Jimena Barón.

Uno de los temas que más surgió fue el de su maternidad. Uno de sus seguidores le preguntó si quiere darle un hermanito a Momo Osvaldo, el pequeño de 9 años que tuvo con su ex, Daniel Osvaldo.

"Todos queremos", respondió Jimena Barón, dejando en claro que es un paso que en algún momento dará con su novio, Matías Palleiro.

Jimena Barón.

La fuerte relación de Jimena Barón con su hijo Momo Osvaldo

Jimena Barón y su hijo, Momo Osvaldo, son muy unidos. Y, a juzgar por las imágenes en sus redes, el niño está feliz con el nuevo novio de su mamá.

Siempre que puede, la cantante le dedica tiernas palabras a su pequeño y, a veces, las acompaña con imágenes o videos de cuando era pequeño.

En abril pasado por ejemplo, Jimena Barón le escribió a su hijo en redes: "Nunca no fuimos Increíblemente felices juntos y así será toda la vida. Siempre sonriendo, siempre lleno de amor. Sos lo mejor, lo más fácil y lo más hermoso que me pasó en la vida. Nunca nadie me miró y me amo así como vos. Te amo Momo de la felicidad. Sos de otro planeta".

En el posteo, la actriz compartió un video de Momo Osvaldo a las carcajadas cuando era bebé. Muy dulce.