Jimena Barón está en un momento personal increíble. En lo más íntimo, disfruta mucho de ver crecer a su hijo Momo, con quien suele pasar gran parte de su tiempo y a quien se dedica al cien por cien. También está contenta por su relación con Matías Palleiro, quien la acompaña en todos sus proyectos. Desde lo laboral, está viviendo un sueño: está de gira por el país por el lanzamiento de su nuevo álbum, La Mala Sangre.

Hace algún tiempo, Jimena Barón le dedicó unas tiernas palabras a su media naranja, Matías Palleiro, con quien cumplió un año de relación. "No me voy a hacer la capa en relaciones, pero hoy ando celebrando mi aniversario con una persona espectacular, que me respeta, me cuida, me acompaña y me quiere mucho. Tengo un compañero hermoso, que siempre se sienta a hablar cuando tenemos un problema, que siempre elige resolver, construir y seguir adelante", dijo Jimena Barón.



Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su pareja en su segundo aniversario

Esto fue en medio de un viaje que hizo junto a Matías Palleiro y Momo, aunque no todo salió bien. Y es que, según comentó Jimena Barón en sus historias de Instagram, no se sintió bien durante todo el viaje y sintió que se moría de su malestar físico. "Iba a esperar a estar bien para aparecer, pero no", comentó la cantante riendose.

Luego, prosiguió contando lo mal que la estaba pasando por un problema de salud. "Tengo una gripe que pensé los que habían venido a ver los dos primeros shows de Mala Sangre, habían presenciado un momento único antes de mi muerte. Me agarró para el carajo", planteó de manera irónica.

Entonces, después de hacer un pequeño pase de comedia e ironizar un poco sobre su malestar, Jimena Barón dio detalles de cómo la pasó en los últimos días. "El fin de semana largo íbamos a compartir con Momo y después teníamos romance con Matías por nuestro aniversario. Matías se fumó a Momo todos los días, yo estaba echa un bollo, con fiebre, dormí y no tenía noción del tiempo. No podía ayudar con nada. Hace cinco días que tengo fiebre, estoy acá tomando sopa y viendo tele", expresó la cantante. Parece que el que se tuvo que hacer cargo del niño fue Matías Palleiro, su pareja.

Jimena Barón en el Teatro Ópera

A pesar de comentar que se siente muy mal debido a una gripe, Jimena Barón no va a cancelar sus próximos shows y aseguró que estará recuperada para cuando llegue la fecha. "Me quedo acá encerrada porque el 30 de junio y el 1° de julio en Córdoba y Rosario, Mala Sangre la va a romper", dijo llevándole tranquilidad a sus seguidores.

Por último comentó que realmente se sentía mal e ironizó con una ficticia experiencia cercana a la muerte. "Hubo un momento de fiebre donde yo estaba pensando cómo hacer para dejarle plata a Matías para que pague el secundario de Momo. Yo estaba pensado en mis ahorros, en si a Momo se los daban antes de los 18".

"Después hubo otra noche que tenía esa fiebre que no te baja, y tuve que ir a buscar agua a la cocina... Yo estaba segura que en el balcón estaba la muerte, el de las películas, o sea, si yo la veía, me moría, confirmado. 'Si no la miro, zafo', decía", cerró con humor la cantante.

NL