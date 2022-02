Jimena Barón habló sobre la posibilidad de tener otro hijo

Jimena Barón se encuentra en Miami dedicándose a la música. Desde allí, abrió la posibilidad de preguntas en las Historias de Instagram para responder a las dudas de sus seguidores.

Una de las consultas que recibió la actriz fue sobre una nueva posibilidad de ser mamá.

La respuesta de Jimena Barón

"¿Tendrías otro hijo? ¿O la fábrica ya está cerrada?", preguntó uno de sus seguidores a lo que Jimena Barón respondió: "No está cerrada. Veremos...".

Cabe destacar que la actriz se mostró a principios de febrero de viaje por Chapadmalal con el rugbier Matías Palleiro, por lo que se cree actualmente mantienen una relación.

El descargo de Jimena Barón indignada por las preguntas sobre su cuerpo: "Regalémonos cerrar el ogt"

n medio de su proceso creativo, Jimena Barón decidió utilizar la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram para interactuar con sus seguidores, donde recibió algunas preguntas que la llevaron a hacer un descargo en el que se evidenció indignada con los cuestionamientos relacionados a los cuerpos.

"¿Por qué tan flaca?" fue la primera pregunta, a la que Jimena Barón respondió: "Si realmente les preocupa, me hago estudios todos los años y tengo sangre de Ferrari. Entreno y morfo espectacular y ni ahí soy la más 'flaquita' como para que me hinchen tanto los huevos. Que antigüedad de comentario".

La segunda pregunta hacía referencia a cómo se muestra en redes: "¿Es necesario hacer photoshop a las fotos con el lomazo que tenés?", por lo que Jimena Barón decidió compartir un video mostrando su galería de imágenes para demostrar que no usa ese tipo de edición y escribió: "No lo hago. Con el lomazo que tengo".

Cansada de los comentarios que señalaban su cuerpo, Jimena Barón decidió hacer su descargo: "Sin filtro sos fea, con filtro no te mostras natural; si te mostras natural es obvio que es porque estas toda operada, si estas operada no te aceptas como sos; si te aceptas como sos es porque sos engreída, porque en realidad deberías operarte".

"Ser flaca es mal ejemplo, no ser flaca es mal ejemplo; si haces ejercicio y comes sano sos una obsesiva, si no haces deberías hacerlo; si mostras el cuerpo sos una tarada y es lo único que tenes para mostrar, si no lo mostras sos muy insegura y deberías trabajar tu autoestima", continuó escribiendo Jimena Barón.

Para terminar, Jimena Barón fue directa: "Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas. Regalémonos cerrar el ogt. 2022", evidenciando que estando en el 2022, lamentablemente, aún siguen existiendo comentarios acerca del cuerpo o la imagen del otro, juzgando y señalando lo que debería o no hacer la otra persona.