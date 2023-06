Jimena Barón está viviendo uno de los mejores momentos a nivel profesional y también personal. A tan solo una semana del estreno del "Mala Sangre Tour", la artista le dedicó una emotiva publicación a su pareja, Matías Palleiro.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jimena Barón compartió una seguidilla de postales con su novio y escribió unas sentidas palabras para agasajarlo en el segundo aniversario que cumplen juntos.

Matías Palleiro y Jimena Barón.

"No me voy a hacer la capa en relaciones, pero hoy ando celebrando mi aniversario con una persona espectacular, que me respeta, me cuida, me acompaña y me quiere mucho. Tengo un compañero hermoso, que siempre se sienta a hablar cuando tenemos un problema, que siempre elige resolver, construir y seguir adelante", expresó Jimena.

"Me da mucha emoción y felicidad el equipo que armamos (porque yo sola no estoy nunca y eso no es para cualquiera) y como aprendiste y elegiste estar firme y no solo acompañarme, también ayudarme", agregó Jimena evidentemente orgullosa del vínculo que creó con Matías.

Jimena Barón reveló cómo quiere que continúe su relación con Palleiro

Como si eso fuera poco, Jimena escribió: "Espero que sigamos viajando, subiendo montañas, riéndonos, acompañándonos, apoyándonos, tomando mates tan ricos, queriéndonos así, festejando (cumpleaños aún no logro que te gusten) y apostando a más y más. Yo estoy Q. Gracias por traer todo lo lindo, bueno y fácil que me habían hecho creer que no existía. Felices 2 años. Al infinito".

De esa forma, Jimena Barón dejó en evidencia que la relación con Matías Palleiro, quien estuvo presente en los shows que brindó en el Teatro Ópera, es sana y juntos pueden compartir todo lo que sienten en pos de construír un vínculo cada vez más fuerte.