Jimena Barón y Dalma Maradona mantenían una amistad desde pequeñas, sin embargo, ese vínculo se quebró cuando Gianinna Maradona comenzó un noviazgo con Daniel Osvaldo. Ahora, en una reciente entrevista, la cantante habló sobre los rumores que apuntaban a un supuesto acercamiento entre ella y la hija mayor de Claudia Villafañe y Diego Maradona.

Cuando el notero de Implacables le consultó a Jimena Barón sobre este supuesto acercamiento, la madre de Roma y Azul respondió contundente: "No. Pero está todo bien". Luego sumó para no dar lugar a dudas: "Yo ya no hablo del tema, así que ni idea".

Jimena Barón habló sobre los rumores de reconciliación.

Al final, la autora de La Araña, la canción en el que describió con cierta sutileza la traición que sintió por parte de su examiga Gianinna cuando comenzó su relación con el padre de Momo, Daniel Osvaldo, descartó cualquier clase de reconciliación con la hija del 10. "Para mí el tema ya está", cerró Jimena Barón.

Imagen reciente de Dalma y Gianinna junto a su madre.

Recordemos que en mayo, Dalma Maradona había compartido que intentaría ponerse en contacto con la cantante para poder arreglar en privado las cuestiones que las separaron en un principio. Sin embargo, Jimena aclaró que esto nunca sucedió.

¿Qué dijo Jimena sobre los supuestos mensajes de Dalma?

En una nota de LAM, cuando le consultaron por el mensaje de Dalma en su cumpleaños, Jimena aclaró sin filtros: "No me llegó ningún mensaje. Tal vez estuve con muchos mensajes de cumpleaños".

"Ella dijo que te lo dejó hace unos días", sumó el notero para intentar deducir que ocurrió y la cantante cerró la nota de manera contundente: "Bueno. No sé. Ahora no voy a hablar nada de eso. Veré si es así".