Jimena Barón está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, debido a su pronto regreso a los escenarios con su nuevo tour musical Mala Sangre. Y es que, la actriz está a dos semanas de presentarse en el Teatro Ópera.

A través de su cuenta de Instagram, la compositora de ‘’La Cobra’’, compartió en sus historias un video muy emocionada a causa de la canción que le escribió a su hijo, Morrison ‘’Momo’’ Osvaldo, fruto de su exrelación con Daniel Osvaldo.

Jimena Barón y Momo

‘’Quiero que Momo este en el show, pero no puedo no llorar y cómo hago para cantar su canción’’, escribió Jimena entre lágrimas y con una gran sonrisa, por la mezcla de emociones que sentía. En las imágenes se podía apreciar que la cantante estaba acompañada por Mari, la niñera de Momo, quién le preguntaba cómo va hacer esa noche para no emocionarse y poder cantar, mientras se escuchaba de fondo el tema. Luego, Barón le contestó ‘’No sé’’.

La canción que le escribió Jimena Barón a su hijo Momo, se titula ‘’Mi felicidad’’, y habla de lo mucho que lo esperó y soñó durante toda su vida: ‘’Me volví a enamorar, no tuve ni que verte. Llegaste, pero ya te conocía, porque en realidad yo te soñé toda mi vida. De cerca sos más lindo todavía. Mi felicidad, sos el hombre de mis sueños, para siempre de mi amor el dueño’', se puede leer en la letra del nuevo tema de la artista que presentará en su show ''Mala Sangre''.

Cuando se presentará Jimena Barón

Jimena Barón se subirá al escenario el 13 y 14 de junio en el Teatro Ópera para abrir su nuevo tour ''Mala Sangre'', en donde presentará su tercer disco con canciones nuevas e interpretará sus hits como La Cobra y La Tonta. Después seguirá el recorrido en Córdoba y Rosario a fines de dicho mes.