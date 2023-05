La actriz y cantante Jimena Barón, estuvo presente por primera vez en el programa de todos los domingos al mediodía en Telefe, "La Peña del Morfi". Como era de esperarse, en el programa le dieron el lugar para que pueda cantar y fue cuando Jimena preparó sus cuerdas vocales y cantó "La araña", el tema inspirado en su ex amiga Giannina Maradona luego de enterarse del romance que tiene con su ex pareja Daniel Osvado.

"Estamos preparando un show muy hermoso de "Mala Sangre Tour", pero es la primera vez acá en este programa" comenzó diciendo Jimena Barón después de cantar para su público. Mientras pidieron un tema más, Jimena aprovechó el momento para cantar su otro tema": "Vamos hacer una canción para una amiga muy querida llamada 'La Araña'", y comenzó cantando su picante tema mirando a la cámara.

Jimena Barón hace arte con su dolor, tales como "La Tonta" y "La Cobra", que fueron los temas éxito en toda su carrera cuando se separó de su ex pareja Daniel Osvaldo. Al enterarse de la mayor traición que tuvo la cantante con su ex amiga Giannina Maradona, la artista expresó: "Es una historia de mi vida que me trajo mucho dolor. Es una traición con una gran amistad. Una persona muy importante para mí, que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue un gran sostén. Que terminó dando este giro de traición inesperada".

Luego de la separación de Daniel Osvaldo, quien fue su mayor contención fue la hermana de Dalma Maradona, y al enterarse del nuevo romance dijo: "Es algo que me desayuné un día. Los vi en la tele y en Twitter a los dos bailando. Y fue un shock. Muy distinto a separarme, vi un día en televisión que mi pareja estaba con otra mujer haciéndose tatuajes de sus nombres. Por ende, me di por separada".

