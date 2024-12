Gran Hermano tendrá este lunes 9 de diciembre la primera gala de eliminación por la pantalla de Telefe, pero los seguidores del programa ya piensan en quien será el primero que abandone la casa esta temporada luego de que el miércoles pasado se supo que solo cuatro participantes están en placa, Delfina De Lellis, Carlos Tocco, Ulises Apóstolo y Claudio Di Lorenzo.

Gran Hermano

Quién será el primer eliminado de Gran Hermano, según las encuestas

Característico de él, Gastón Trezeguet, gran exparticipante del reality y analista de algunas ediciones del programa, realizó una encuesta en su cuenta de X (antes Twitter) para ver qué es lo que opinan sus seguidores de quien será el primer eliminado de esta edición de Gran Hermano. Los resultados que el “exhermanito” publicó en sus redes dejaron en evidencia quién tiene más chances de irse en esta gala.

Según la encuesta que publicó Trezeguet, Delfina es la participante que tiene más alta probabilidad de quedar afuera de esta edición de Gran Hermano, ya que se cosechó cerca del 60% de los votos contra 16 de Ulises y Carlos; y un 9% Claudio que quedó como el que menos chances de irse tiene.

Encuesta Gastón Trezeguet

A pesar de que los únicos votos oficiales que definirán como continuará la casa en esta temporada son los telefónicos, las votaciones en las redes sociales ayudan a ver cuál será el termómetro de lo que pasará en esta primera gala de eliminación. El nombre de Delfina reapareció en otras encuestas realizadas en otras cuentas de X, que se encargan de seguir el día a día del programa, como la más votada, lo que inclinaría la balanza en su contra.

Encuesta de Tronk

En la cuenta de TronkOficial, la joven repitió casi el 60 % de los votos en su contra, seguida de Carlos, Ulises y Claudio quienes no llegaron al 20 % de los votos. La inclinación en contra llegó luego de que se viralizaran los dichos transfóbicos de la participante contra Luciana, una de sus compañeras de programa que anunció su identidad de género entrando a la casa más famosa del país.

Encuesta Fede Biongiorno

Fefe Biongiorno, panelista en LAM, también realizó en su perfil de X otra encuesta sobre la gala de eliminación de esta noche, y le dio los mismos resultados que a TronkOficial y a Gastón Trezeguet, por lo que sigue en alza el deterioro de imagen de la joven tras los aberrantes comentarios en contra de su compañera.

No será sorpresa, si está noche que Delfina abandonara el programa en esta primer gala de eliminación de esta edición de Gran Hermano. La joven ingresó a la casa expresando, en su presentación oficial, que estaba allí para: “Vengo a demostrar que las modelos no somos solamente una cara bonita”. Pero la realidad es que con sus dichos transfóbicos y su presencia en esta primera placa, no parece que vaya a lograr su cometido.

