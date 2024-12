A pocos días de anunciar su segundo embarazo, Jimena Barón tomó una difícil decisión familiar. Tras cremar recientemente los restos de su padre, quien murió hace ya unos diez años, la cantante compartió con sus seguidores en redes sociales el descanso final que les dio a sus cenizas.

La última despedida de Jimena Barón a su padre

Jimena Barón vive momentos de gran intensidad. Si bien el feliz anuncio de su embarazo, junto a su pareja Matías Palleiro, ocupa gran parte de su tiempo, la actriz se hizo un momento para saldar una cuenta pendiente con su papá Jorge Guevara fallecido en diciembre de 2014.

Jimena Barón despidió en la intimidad los restos de su padre

Según reveló Jimena, la decisión de cremar los restos de su padre no fue fácil y le llevó nada menos que una década. La relación entre ambos fue conflictiva y llena de ausencias, tal como ella misma lo contó en un extenso posteo que subió recientemente a su Instagram, y quiso darle un cierre a través de un ritual íntimo que realizó en su propia casa.

Jimena en su patio con la placa que recuerda a su papá

En un video publicado en redes, la actriz y cantante reveló su incomodidad de tener las cenizas de su padre depositadas en una bolsa que ubicó momentáneamente en el pasillo. "Acá estoy de jardinera. Sobre todo, la quiero plantar porque tener a mi viejo en el pasillo en una bolsa... ayer me estaba haciendo pis a la madrugada y me aguanté del miedo que tenía", contó Jimena Barón. Y agregó: "Basta. Una cosa es tener un arbolito y otra cosa es tener ahí una bolsa... voy a atravesar este momento", comentó en la filmación que ella misma hizo desde su jardín.

El mensaje a su padre que Jimena Barón compartió en redes

Luego dejó de grabar y comentó que iba a poner una canción de los Rolling Stones, que era la banda preferida de su papá, para musicalizar la ceremonia personal que no quedó registrada. A los pocos minutos, Jimena Barón compartió una imagen de ella junto a una chapa con el nombre de su papá y sus fechas de nacimiento y muerte que seguramente pondrá en la maceta. Allí se la ve de buen ánimo mostrando su ya no tan incipiente pancita de embarazo junto a los árboles que trasplantó.

¿Qué dijo Jimena Barón sobre la relación con su padre?

Lo cierto que el vínculo padre-hija que los unió estuvo lleno de dificultades tal como lo contó la actriz en una extensa carta que le dedicó y compartió son sus seguidores en las redes sociales. “Me hubiese gustado que seas mi héroe y yo tu princesa, como los papás y las nenas, pero me tocó enderezar un árbol muy torcido” escribió Jimena. Y continúo: “Elegí entenderte, perdonarte y amarte, pero qué difícil me la hiciste. Tal vez me sentí fuerte recién ahora, con esta panza grandota, con mi familia entera y derecha”

Jimena junto a su papá Jorge Guevara

“Te amo papá, aunque hayas sido mi gran incapaz en el amor” concluyó la cantante quien vive un gran momento personal, donde además de mirar hacia el futuro, también cierra cuestiones familiares pendientes del pasado.