El escalofriante susto de Jimena Barón en el cementerio: "¿Dónde está mi papá?"

A través de las redes sociales, Jimena Barón suele compartir detalles de su vida privada y laboral. Por ello, la ausencia de publicaciones en los últimos días llamó la atención de sus seguidores y la artista decidió revelar los motivos de su ausencia en Instagram; aunque utilizó el humor, indicó que la tristeza la invadió y ante esto, decidió buscar una conexión con su padre, fallecido hace diez años. Pero aquella intención quedó trunca al encontrarse con una impensada situación en el cementerio.

La dura situación que atravesó Jimena Barón en el cementerio

Desde hace un tiempo, Jimena Barón decidió abrir su corazón y contar con espontaneidad el lado B de su vida, entre shows y éxitos. De esta forma, contó sus relaciones tormentosas, tanto en los vínculos amorosos como en los familiares. En este último aspecto encuadra a su padre, con quien tuvo un particular vínculo desde pequeña, siendo que Jorge Guevara tomó distancia de su crianza. Ya de grande, la artista pudo reconstruir su relación.

Jorge Guevara falleció en 2014, y la pérdida golpeó duramente a Jimena, quien lo recuerda mediante redes sociales y en su ámbito privado, aunque no deja de aclarar que no fue un buen padre. Sin embargo, reveló que en los últimos días sintió una gran tristeza sin encontrar motivos y en este contexto, decidió visitar a su padre en el cementerio porque lo extraña y para tener una "charla", al sentir que en ese lugar siempre estaría, como no estuvo durante su infancia y adolescente al ser abandónico. "Con él muerto experimento, por primera vez en la vida, que cuando yo quiero verlo ahora que no está, pero está, voy y lo veo", detalló.

"Me paso algo muy bizzarro", adelantó la actriz previo a contar la particular vivencia. Acto seguido, indicó que decidió ir al cementerio para visitar la tumba de su padre, ya que suele ir y sentarse a charlarle, aunque aclaró que sabe que "él no está ahi" pero es un lugar donde siente que puede hacer una conexión. No obstante, se llevó la peor de las sorpresas: su tumba no estaba.

"No está mi papá. No estaba en el cementerio, no estaba más. 'No puede ser esto', digo yo", detalló, por lo que ante la sorpresa decidió salir del lugar y chequear que estaba ubicada en el lugar correcto, y sí, no estaba equivocada. Con humor, Jimena Barón indicó que lejos de actuar como en "una película" pidiendo por su padre, decidió chequear la información de la ubicación con la exesposa de Jorge y ella le indicó que los papeles con la información "desaparecieron".

Sin entrar en desesperación, la actriz tomó una decisión: ella iba a tener la charla que había planeado. Por esta razón, decidió que su intuición la ayudaría a encontrar el lugar para charlar con su padre, y se dejó guiar y lo hizo. Además, con humor indicó que en su familia no invirtieron mucho dinero para el lugar donde yacen los restos de Jorge y detalló que tampoco le lleva flores, sino que agarra las que están desechadas en el lugar.

De esta forma, Jimena reveló que su plan no salió como lo espero y que además, ahora deberá a embarcarse en una investigación para detectar donde está su padre. Presuntamente, sea en el lugar donde fue puesto, ya que la actriz indicó que a muchas de las tumbas le faltan las "chapitas" identificatorias. Por supuesto, indicó que mantendría informado a sus seguidores sobre esta historia.