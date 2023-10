Jimena Barón encontró varias compras lujosas que hizo años atrás junto al exjugador Daniel Osvaldo y sin pelos en la lengua apuntó directo a Martin Insaurralde en medio del escándalo que hubo con Sofía Clerici.

La cantante sorprendió a sus seguidores el fin de semana cuando anunció que cumplió el sueño de tener su propia casa junto a su hijo Morrison. Organizando la mudanza, Jimena Barón le dejó a sus seguidoras un sabio mensaje.

Jimena Barón apuntó directo a Martín Insaurralde

Mientras mostraba la pila de zapatillas que tenia de fondo, sacó una caja de la reconocida marca Louis Vuiton que dentro tenía otra de Chanel. Dentro guardaba unas alpargatas que había comprado años atrás, cuando estaba en pareja con el exjugador de fútbol Daniel Osvaldo.

“Yo fui botinera y viví con mucha culpa el dinero porque no era mío, me daba culpa”, acto seguido manifestó lo arrepentida que estaba de no aprovechar la plata durante su vida en Europa con su expareja.

Jimena Barón antes de terminar, apuntó directo a Martín Insaurralde y agregó “Moraleja, acepten chicas. Si no tienen maridos chorros que esta pelotudeando con la guita de todos los argentinos, acepten todo, no sean boludas”, dijo la cantante mientras la olla está caliente por el escándalo con Sofía Clerici.

J.M