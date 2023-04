Jimena Barón lanzó "Mala Sangre", su tercer material discográfico y una a una cuenta las historias que la inspiraron para escribir cada una de las canciones que hacen parte del disco. En esta oportunidad fue el turno de "La Araña" y aunque ya era de público conocimiento que estaba dedicada a la traición de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo, la cantante contó más.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Jimena Barón compartió videos en los que fue relatando el proceso de creación del videoclip. Por primera vez, la artista dio a conocer cómo logró sanar y cerrar la herida que le causó la traición de "una gran amistad, una persona muy importante para mí, que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue gran sostén".

Jimena Barón en el videoclip de "La Araña".

Tras 8 años, la actriz tomó una decisión: "A la hora de hacer el videoclip, yo decido constelar". De esa forma, comenzó el proceso de sanación de esa herida que había hecho raíces dentro de ella. Su idea era recrear la escena con la que se enteró de la relación que había entre ellos, con las imágenes de ambos en un bar, pero en la grabación, quería estar ella alrededor, viendo toda la situación.

La coreógrafa se preocupó por cómo conseguirían a los bailarines que interpretarían a Daniel y a Gianinna, pero Jimena la tranquilizó: "Van a aparecer". Así fue como los dos primeros que se comunicaron para formar parte del casting, fueron finalmente los elegidos.

¿Qué son las constelaciones?

Jimena Barón lo explicó de la siguiente forma: "Se trata de encontrar personas que no son específicamente las personas con las que uno vivió algo doloroso o traumático, para resolver asuntos no resueltos sin necesidad de hacerlo con estas personas. La constelación se trata de sanar y resolver usando a estas personas que no son, como si lo fueran".

"Es algo que yo conozco y he participado casi desde mi adolescencia", sentenció la intérprete de "Cruel y Despiadado" quien también aconsejó a los seguidores que googleen de qué se trata para entenderlo mejor.

Las curiosidades del videoclip de Jimena Barón

El bailarín se presentó como Pablo Daniel, "muy extraño", expresó la vocalista. "Si este pibe me acaba de hacer un chiste, no lo quiero para nada en mi video, me parece un pelotudo, no entendía la gracia de su chiste. Y si este pibe se llama así, es bastante extraño lo que está sucediendo. Y la producción me dice 'se llama así'".

Algo similar ocurrió con la bailarina que se presentó como "Dori", pero cuando Jimena Barón le preguntó cuál era su nombre real, le respondió: "Dorina". Lo que también resultó curioso ya que es muy similar al nombre de Gianinna Maradona, tal como pasó con el bailarín que su segundo nombre era el mismo que Daniel Osvaldo.