Dalma Maradona aclaró cómo continúa el juicio por la muerte de Diego Maradona: ''Nada me va a devolver a mi papá''

Dalma Maradona habló en Socios del Espectáculo sobre el juicio por la muerte de su padre Diego Maradona, sobre cómo se encuentra actualmente el proceso y las ocho personas acusadas, además nuevamente reclamó justicia por el ex futbolista.

‘’Son ocho los imputados, los procesados, y ojalá que sí. Si bien nada me va a devolver a mi papá, siento que de alguna manera tiene que tener la justicia que se merece", comenzó diciendo la hija del ‘’10’’ al notero, en referencia a que en abril los 8 imputados irán a Juicio Oral con la carátula ‘’homicidio simple con dolo eventual’’.

Luego añadió: ‘’Esto estaba organizado para que sucediera lo que sucedió, no es una casualidad, no pasó y dijeron ‘’uy, qué cagada’’. Cuando esto sucede, sucede a las 7 de la mañana, y a nosotras nos informan a la una del mediodía, en todas esas horas hay algo que no cierra", expresó la actriz sobre las últimas horas de vida de Maradona.

Finalmente, Dalma agregó: "No puedo decir eso porque también me tengo que cuidar yo en algún punto’’, en base a la pregunta del cronista de Socios sobre quién podría ser el responsable de la muerte de su padre y continuó: ‘’ De los juicios y de peores cosas. Yo tengo que tener mucho cuidado, es gente muy pesada, la verdad que sí", cerró.

Dalma Maradona apuntó contra el doctor Luque

En diálogo con Intrusos, la hija de Maradona volvió aparecer en los medios para hablar sobre la muerte de su padre y contó que aún no entiende las cosas que pasaron, arremetió contra el doctor Luque y cómo se manejaron los especialistas que atendían a Diego Maradona.

Dalma Maradona y Diego Maradona

''Me parece que si no hiciste bien tu trabajo hay algo que se llama juicio. Yo tengo clarísimo qué pasó, pero todavía me duele y después de tanto tiempo no lo puedo digerir”, expresó la actriz sobre la posibilidad que tiene el doctor de ir a presión entre 8 a 25 años y luego añadió: "A mi papá le pasó algo a las siete de la mañana y a nosotras nos llamaron a la una. Me parece grave para la gente que atiende, porque es negligente. Por suerte hay audios que me avalan. Tanto él como la psiquiatra”.

“Hay audios que no puedo volver a escuchar, porque me revuelven el estómago. Hay muchas cosas que no puedo volver a escuchar. Si al principio tuve que hacerlo porque quería ver a quienes teníamos en frente, porque claramente no tuvimos nada que ver con estas personas”. cerró Dalma, al recordar a su padre.