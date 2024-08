Una estrella de Hollywood caminó por las calles de Buenos Aires y disfrutó de un espectáculo de tango. John Travolta disfrutó de sus vacaciones en la Argentina, específicamente en la Patagonia. Sin embargo, el reconocido actor no quiso perderse de la belleza de la capital, y se viralizó su sorpresiva visita a una tanguería. Según contó la encargada de la gerencia de eventos, este momento emocionó hasta al elenco del espectáculo, quienes no estaban enterados.

La sorpresiva visita de John Travolta a una tanguería de Buenos Aires

"Un honor para todo el elenco compartir una noche inolvidable. En Su paso por la Patagonia, lugar que lo enamoró, hoy nos visitó una estrella de Hollywood: el gran actor John Travolta, junto a su hermana e hijo", escribieron en la cuenta de Instagram, la tanguería Señor Tango, ubicada en Barracas.

Esta no había sido la primera vez que visitaba el lugar Sin embargo, en diferencia a otras ocasiones, decidió reservar el salón VIP para no perderse el show de tango. Con excepción de la encargada, el personal no sabía de su presencia hasta que llegó la noche y tuvieron que presentarse frente al reconocido actor.

"La verdad no lo esperábamos. Fue muy amable. Luego del show pidió que el elenco subiera al VIP. Él nos dijo que cuando estaba en Argentina siempre pasaba por la puerta porque siempre se hospedaba en la casa de alguien que vivía en Quilmes", explicó Soledad Soler, esposa del director artístico Fernando Soler y encargada de la gerencia de eventos. Este magnífico evento quedó guardado en los corazones de los dueños del lugar.

Las noches de John Travolta, entre CEOs

El intérprete del icónico personaje Danny, de Grease, continuó su recorrido por las calles porteñas el jueves por la noche. En un restaurante de comida japonesa, se fotografió con Leo Mateu, relacionista público y CEO fundador de Red Carpet Agency. La agencia se dedica a relaciones públicas y comunicación especializada en posicionamiento, que genera acciones de marketing y negocios. Sin dudarlo, y frente al emocionante momento, el CEO compartió en sus redes sociales la oportunidad que recibió.

John Travolta no solo quedó enamorado de la Patagonia, sino que también de Buenos Aires. Si bien tuvo otras visitas anteriores, en esta ocasión le mostró el país a su familia más cercana. Los encargados de Señor Tango le agradecieron la amabilidad, respeto y cordialidad. Por último, le escribieron un mensaje al reconocido actor, que provocó alegría a los fanáticos argentinos: "Se fue prometiendo volver. Hasta el próximo tango seño John Travolta".