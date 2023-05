Reapareció Jorge Rial y reveló que escuchó una voz durante su internación: "Me decía 'dale'"

Jorge Rial dio su primera entrevista después de haber sufrido un infarto en Colombia, el pasado 29 de abril.

El periodista visitó a sus compañeros de Argenzuela en Radio 10 y contó cómo vivió esta experiencia límite que casi lo lleva a la muerte.

“Lo primero que me atravesó fue el cuerpo. Y después, la cabeza. La cabeza me la partió en mil pedazos porque nadie está preparado para morirse. La hoja clínica dice ‘muerte súbita’. Estuvieron 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos”, contó Jorge Rial en el ciclo radial.

“Omar es el nombre del enfermero que se trepó arriba mío y se negó a dejarme ir. Lo cuento y parece que estoy tocando la historia de otro, pero es la mía”, agregó.

Jorge Rial relató de quién era la voz que escuchó mientras estaba internado

De acuerdo a esta terrible experiencia, Jorge Rial rememoró qué sensaciones le dejaron la internación, en la que debió estar en coma inducido debido a su cuadro.

“La muerte no es dolorosa, es un lugar cálido. Es un momento glorioso, es cálido, es lindo, te atrae, te lleva. Escuché la voz de mi nieto que me decía ‘dale tata, dale’. Yo lo escuchaba y me desesperaba”, contó Jorge Rial visiblemente emocionado.

Jorge Rial visitó a sus compañeros de Argenzuela en Radio 10

Luego, Jorge Rial reveló cómo fue que tomó este momento límite: "Escuché muchas historias como la de (Víctor) Sueiro. La puta madre, hay algo ahí. Yo lo vi. Hay algo de verdad, y no fue desagradable. Es más: no digo que le perdí el miedo a la muerte porque no se lo perdí, pero tengo otra mirada. Me di cuenta que no es tan jodido y doloroso”, disparó.