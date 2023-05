Jorge Rial y Luis Ventura eran dos grandes amigos por los proyectos laborales que compartieron. Solían compartir camarín y Ventura era el "Padrino de corazón" de una de sus hijas, pero una mal gesto por parte de Rial llevó todo por la borda. Ya con Jorge instalado nuevamente en Argentina y más estabilizado, Luis reveló el último pedido de su ex amigo si un día llega a morir.

A pesar de los conflictos y las polémicas peleas que tuvieron, Luis se mostró muy preocupado por la salud de Rial y fue uno de los primeros en entrarse, ya que contó que fue Morena, hija menor del conductor de Argenzuela, quien lo llamó para que no se enterara con el diario del lunes y el caso mediatizado.

El pedido que Jorge Rial le hizo a Luis Ventura

El presidente de APTRA recuerda de vez en cuando la época dorada de su amistad con Jorge, a quien prácticamente consideraba familia. La ruptura entre ambos se dio en 2014 y desde entonces, ante los ojos de los televidentes, son los rivales número 1 en el mundo del periodismo.

En medio de la espera por mejores resultados en la salud de Jorge, Ventura fue consultado en varias ocasiones sobre si sabía algo más o había tenido la posibilidad de conversar nuevamente con sus hijas. "A mi lo que más me preocupa es la salud de Jorge, no quiero que lo exploten", reveló a LAM sin querer confesar de quién estaba hablando.

Jorge Rial

Fue en A la tarde que Luis reveló el pedido que le hizo el exconductor de Intrusos que involucraba a sus hijas antes de la pelea. Rial le hizo firmar un papel en donde prometía ser el responsable de Rocío y Morena el día que él falleciera. “Con Rial compartíamos un camarín de dos por dos.,, Un buen día me dijo ‘vení y firmá acá’", comenzó contando.

Jorge Rial y Luis Ventura

"Me dijo ‘si yo me muero, o si a mí me matan, yo quiero que seas el responsable de la vida de mis hijas. Firmé, no miré si era cierto o no, y él lo agarró y se lo llevó”. Hasta el día de hoy, Ventura desconoce qué fue de ese papel, pero se mostró muy preocupado por la salud de quien alguna vez consideró su hermano.

Así anunció Jorge Rial su regreso a Argentina

“La firma fue para hacerme responsable de que, si a Rial le pasaba algo, yo me iba a ocupar de la vida de sus hijas. El papel lo tiene Jorge”, finalizó Luis Ventura sobre su vínculo y preocupación por la salud de Jorge Rial.