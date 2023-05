Luis Ventura contó un polémico episodio con Silvina D'Auro, la ex de Jorge Rial

Luis Ventura está en un álgido momento mediático por lo sucedido con Jorge Rial, que tuvo un episodio cardíaco durante sus vacaciones en Colombia. A raíz de esto, el periodista es convocado por varios programas de chimentos para hablar de la salud del conductor de Argenzuela, aunque sorprendió cuando lo criticó. Sin embargo, también habló de otras cuestiones y se refirió a la ex pareja de su amigo, Silvina D'Auro, la mamá de Morena y Rocío Rial.

"Nosotros hicimos muchos negocios, que me conste a mí, siempre lícitos. Una vez llegó a la radio un compromiso que me lo había acercado Mateyko, que era una pauta de siete mil dólares mensuales por tres meses. Eran veintiún mil dólares, que entraban a la productora de Jorge Rial que encabezaba Silvia D'Auro", comenzó a relatar Luis Ventura.

Luis Ventura sobre la salud de Jorge Rial

Luego, prosiguió: "Yo le llevé los veintiún mil dólares a Jorge Rial, sin tocar un centavo, y él me derivó a Silvia D'Auro. Ella tomó el dinero, me dio las gracias y me dijo que después hablábamos. Pasaron los días y Silvia me trajo un sobre en concepto de 'mandarle un regalo a mis hijos', adentro había cincuenta dólares".

Entonces, Luis Ventura dijo como se sintió respecto a este episodio con Silvia D'Auro, la ex esposa de Jorge Rial. "No me pareció justo, yo había conseguido la pauta, así que se lo devolví y le dije 'comprale vos regalos a las nenas', te lo agradezco. Y ahí entendí que los negocios eran todos para esa productora, y que a mí no me correspondía. Y nunca se lo plantee ni lo reclamé", dijo el periodista.

Silvia D'Auro y Jorge Rial

"Todos los negocios que entraban eran para ellos, entonces yo arreglaba lo mío antes. Por eso, por ejemplo, cuando yo firmaba con Fort, era mío, si después había una expectativa que repartiera, no correspondía, porque era mío", sumó Luis Ventura sobre las dinámicas que tuvo que incorporar luego del polémico episodio con Silvia D'Auro y Jorge Rial.

Luis Ventura contó detalles de la mala relación entre Silvia D'Auro y Morena y Rocío Rial

El presidente de APTRA Luis Ventura, estuvo presente en el piso de LAM, programa conducido por Ángel de Brito, y habló de la ex esposa de Jorge Rial, Silvia D' Auro. El ex amigo del conductor de "Argenzuela", quien todavía se encuentra en Colombia, Bogotá, internado luego de que tuviera un infarto, conoce a fondo todo el pasado de la primer esposa de Rial, es por eso que Ángel, indago en el tema y al relación de ella con las hijas que adoptaron, Morena y Rocío Rial.

Morena Rial se hizo un impactante cambio de look

Cuando Ángel preguntó por la relación de Morena y Rocío con Silvia, él respondió: "No sé si corresponde que lo cuente". Luego, agregó: "Ante todo fue decisión de las chicas. Las chicas no quisieron verla más". Dando misterio en el tema, Luis Ventura soltaba alguna que otra palabra. Luego, agregó: "La que luchó por las hijas es ella. A mi me parece que en algún lugar ella quiso darle hijos a Jorge, para disimular o aplacar una crisis que ellos vivían a nivel de pareja", agregó el conductor de "Secretos Verdaderos" sobre la ex de Rial sobre Silvia D'Auro.

