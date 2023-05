Jorge Rial compartió con humor dos fotos desde la clínica donde está internado

Jorge Rial, el pasado domingo 30 de abril, fue internado de urgencia en Colombia tras sufrir una descompensación cardíaca.

La primicia la dio Ángel de Brito en su cuenta de Twitter donde detalló cómo evoluciona. "Jorge Rial tuvo una descompensación cardiaca en sus vacaciones en Colombia. Están viajando sus hijas de urgencia. Cuadro crítico, en un país con un sistema de salud precario", dijo el periodista en la red social y fue ampliando la información.

"Lamentablemente, Jorge tiene antecedentes cardíacos como es de público conocimiento. Sus hijas estuvieron intentando viajar en estas horas. Ya lo consiguieron", dijo Ángel de Brito a la vez que compartió imágenes de Rocío y Morena Rial embarcando en el aeropuerto.

Jorge Rial.

Luego de varios días difíciles, finalmente Jorge Rial logró recuperarse de a poco y comenzó a utilizar las redes sociales para comunicarse con sus seguidores. Durante el día de hoy, el conductor publicó dos Historias de Instagram con mucho humor, lo que revela que se siente mejor.

Jorge Rial.

"Me pegué mi primera ducha y me trajeron un tinto (café, no piensen otra cosa)", comenzó contando Jorge Rial. Y agregó: "Todo evoluciona muy bien. Gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de la Clínica del Country".

Jorge Rial.

Horas más tarde, Jorge Rial mostró la etiqueta de su bandeja donde figuraban sus datos y escribió: "Me cuentan la edad día por día. No puede haber tanta maldad". El presentador sumó un emoji de risa con lágrimas.

Evidentemente, su sentido del humor se mantiene en pie, gracias a su pronta evolución.

La salud de Jorge Rial: el último parte médico del conductor

Guillermo Capuya, el médico personal del conductor, se encuentra acompañándolo y siguiendo su evolución: "Está bien, estoy en contacto con los médicos que lo asisten en Colombia. Me cuentan paso a paso lo que le van haciendo con lujo de detalles entre médicos, porque hay privacidad del paciente que nos gusta cuidar".

El doctor aseguró que Rial pasaría a sala común este jueves, para luego ser dado de alta durante el fin de semana y regresar al país en un avión sanitario, que estará equipado con todo lo necesario para el conductor.

Jorge Rial y Morena Rial.

"Le dije a él que viajaba, pero finalmente me avisaron desde el canal me dijeron que fuera para continuar con su evolución. El domingo estaba lúcido y bien’’, explicó Capuya y añadió: ‘’Estaba internado en situación crítica, pero aún así estaba muy agradecido de que estuviésemos ahí".

Finalmente, Guillermo Capuya especificó que los médicos del Hospital Clínicas del Country en Colombia están muy pendientes de Jorge Rial y que cuando vuelva al país será internado para mayor seguridad y tranquilad por su recuperación.