Jorge Rial ya se encuentra estable en la clínica de Bogotá tras sufrir un infarto, las hijas del conductor se encuentran mucho más tranquilas tras la angustia que las invadió cuando debieron volar de urgencia con los peores pronósticos y el miedo de que su padre estaba muy cerca de morir.

Rial se salvó, en parte, a que se descompensó en la clínica donde se había internado cuando empezaron los fuertes dolores en el pecho que le anunciaron que algo grave estaba pasando. Tan cerca estuvo el conductor de morir, que mientras sufría el paro cardíaco vivió una de esas experiencias paranormales y místicas que describen quiénes estuvieron a un paso de cruzar hacia el otro lado.

Imagen reciente de Jorge Rial.

Así lo reveló su hija Morena en diálogo con LAM, ya más tranquila en el hotel de Colombia, donde se hospeda con su hermana Rocío, mientras esperan la evolución del cuadro de su padre, que no tiene fecha de regreso a la Argentina. "Estábamos almorzando juntas, con Rocío, y nos manda un audio a las dos en conjunto, me pareció raro. Ahí mi hermana escucha el audio que decía que papá estaba pasando un infarto. Nos dijo que no nos preocupemos porque estaba bien", comenzó More.

"Mi papá me contó que escuchaba la voz de mi hijo mientras le sucedía todo”, confesó la joven, e indicó que Jorge “se acuerda de todo” lo que le pasó durante y después del paro. "Con Fran se estuvieron mandando mensajes antes”, aclaró More, sobre la experiencia extraña que tuvo su padre.

More Rial contó como se encuentra su padre Jorge Rial

More Rial compartió un comunicado en sus redes sociales sobre la salud de Jorge Rial, que se encuentra internado en Colombia después de haber sufrido un pre infarto. Así entre medio de rumores e información ajena a la familia, la influencer le trajo tranquilidad a los seguidores de su padre.

"Gracias a todos por su preocupación, mi papá se encuentra estable y en mejoría. Dejen de hablar cosas sin saber", comenzó More pidiéndole a los medios argentinos que no continúen brindando información sin fundamentos.

La historia de More Rial.

Jorge Rial fue internado de urgencia el sábado en la noche y estuvo en coma inducido. Según reveló el doctor Guillermo Capuya, quien sigue de cerca el caso desde Argentina, contó en C5N cómo evoluciona. “Han mejorado los parámetros. Ahora hay que esperar y ver la evolución, pero todo parece indicar que las cosas van para mejor”, compartió el profesional.