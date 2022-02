Jorge Rial contó por qué no ve más Intrusos

Después de algunas semanas con Florencia de la Ve como conductora de Intrusos, tras la comentada salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Jorge Rial dio su opinión sobre la producción que él supo comandar.

"No es lo mismo: no lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene", lanzó, re picante, en un ida y vuelta con Teleshow.

"No instala agenda y no tiene la influencia de antes, que lo que decías en Intrusos explotaba, pero sigue siendo un programa de referencia y me siento orgulloso de haber armado ese estilo durante 20 años", sentenció Jorge Rial.

Jorge Rial hizo una publicación picante después del debut de Flor de la V en "Intrusos"

Es de público conocimiento que luego de la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, "Intrusos" es conducido por Florencia de la V, debut que muchos estaban esperando para dar su opinión al respecto. Jorge Rial aunque no se expresó directamente, hizo una publicación bastante polémica.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Jorge Rial publicó un video de cuando anunciaba la nominación de Marianela Mirra en "Gran Hermano" y escribió: "50 puntos. No conozco muchos que en este negocio hayan pasado por ese momento. Al contrario, se siguen paseando en busca de la pequeña gloria perdida".

De esa forma, Jorge Rial dejó en evidencia que no cualquiera logra hacer 50 puntos de raiting, tirándole una indirecta, quizás, al debut de Florencia de la V que actualmente está al frente del programa que durante años contó con la conducción del periodista y en el que volvió a participar Luis Ventura después de tanto tiempo.

Lo cierto es que para otros periodistas, como por ejemplo Ángel de Brito, la conducción de Flor de la V es buena y fueron varios los famosos que la felicitaron por el debut, entre ellos, nada más ni nada menos que Susana Giménez. Por el momento Jorge Rial no se expresó de manera explícita respecto al tema.