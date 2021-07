Jorge Rial defendió a Chano: "El enfermo de salud mental es un paria; lo sé, a mí no me lo contó nadie"

Jorge Rial habló de la situación que atraviesa Chano Charpentier y tomó partido por el cantante, que pelea por su vida en el Sanatorio Otamendi tras recibir un disparo por parte de la polícía en un confuso episodio ocurrido en su casa de Capilla del Señor tras sufrir un brote psicóotico.

“Lo conozco a Chano, tuve varias charlas amorosas con él. Siempre me pareció un buen tipo, cálido, muy cálido. Es un tema jodidísimo el de él. No es nada más decir ‘uy, otra vez Chano, en cuál se metió ahora, qué hizo este pibe’, o hacer memes y jodas por Twitter. No, eso es una boludez. Esto es grave por la actitud de la Policía. ¡A Chano lo cagaron a tiros!", dijo en "Argenzuela", el programa que conduce por Radio 10.

“Las fuerzas policiales no están preparadas para actuar en casos así. Y, además, el policía tiene que ir como personal de apoyo, pero no para actuar de manera directa. Tiene que ser un refuerzo. Por lo que sé, Chano salió de la casa con un cuchillo apuntando a su propia cabeza, y ahí le dieron el balazo", agregó sobre la situación que tiene al artista en terapia intensiva.

Al hablar de la salud mental, Rial se puso del lado de Chano y recordó, sin hacer mención a ello, a la situación que vivió con su hija Morena durante su internación. “El enfermo de salud mental es un paria, y es horrible y espantosa la ley de salud mental. El paciente y su familia sufren una orfandad absoluta. Como familia, no tenés manera de hacer nada. Y lo sé, eh; a mí no me lo contó nadie. Te dicen ‘esto es así. Va a venir una ambulancia, la Policía, le van a poner un chaleco de fuerza y así se lo llevan’. Y vos, que estás desesperado, te preguntás ‘¿pero a mi hijo le van a hacer esto?, ¿yo voy a permitir que a mi hijo le pase esto?’. Es tremendo, pasás por lo peor”, aseguró.

Para cerrar su alocución, el periodista fue condunte y llamó a tomar conciencia del problema del consumo de drogas. “Banalizamos el consumo de drogas. Falopa no son solo la marihuana y la cocaína. Falopa también son los psicofármacos que tomamos por cualquier cosa. Prácticamente todos tomamos alguna falopa hoy en día. Yo, personalmente, estoy a favor de la despenalización de la marihuana. Ahora, lo importante es que estamos hablando de un tipo enfermo y que además está hecho pelota porque le dieron un disparo y perdió el bazo. ¡Está hecho mierda!", sentenció.

La experiencia profesional del psicólogo Carlos Diaz con Chano:

Luego del episodio sucedido en Exaltación de la Cruz, el psicólogo Carlos Díaz, contó en el ciclo de Intrusos, su experiencia profesional con Chano hace cuatro años.

“Tuve algunos encuentros puntuales con Chano hace 4 años. Después el continúo atendiéndose con otros colegas y gente de mi equipo también, de la misma problemática, las adicciones” comenzó diciendo el profesional, que es uno de los imputados por la muerte de Diego Maradona.

“El tema de las adicciones es un compromiso diario. Es ‘solo por hoy’. En ese momento, Chano me vino a ver, él se atendía con un psiquiatra con quien yo también trabajo, pero consideramos que no estaban planteadas las condiciones para que siga el tratamiento como yo planteaba en ese momento, y fue atendido por otro equipo... Yo me encontré con una gran persona, un tipo divino, que necesitaba vinculación, como todos los adictos” expresó Diaz.

Y cerró diciendo: “Hoy me enteré, estaba manejando a la mañana y fue un golpazo. Me generó dolor y me parece que es algo esperable en el marco de esta enfermedad, lamentablemente. Es durísimo, pero es así. Un brote psicótico es un estado de desconexión con la realidad, que se da de manera temporal. La persona puede presentar alucinaciones, delirios, escuchar voces y ver cosas que no están. También puede sentir que le caminan animales, insectos, por el cuerpo".