Jorge Rial habló de su discusión con Adrián Pallares

Jorge Rial brindó una nota a LAM en la calle y habló de todo. Entre los temas que le preguntó el notero estuvo el de la discusión con Adrián Pallares.

Ante esto, el periodista señaló: "(Pallares y Lussich) son los que menos me molestan. Porque lo hacen por el rating. Hay gente que ayudé de verdad. Con contactos, con sacarlos de quilombos grandes... de esos sí me dolió, porque me parece que no merecía de ellos eso". Luego, agregó sobre los conductores de Socios del espectáculo; "Porque esto es parte del juego de la televisión".

Jorge Rial con Adrián Pallares.

El notero de LAM también le preguntó si había hablado con Adrián Pallares luego de la discusión que habían tenido y Jorge Rial contó: "Hablamos por WhatsApp. Me dijo lo suyo, le dije lo mío y ya está. Yo muestro la correa. Que sepan que hay un perro atrás. Lo que no saben es si es un chihuahua o un doberman. Ya está".

Cuando volvieron al piso, Ángel de Brito aclaró que cuando Jorge Rial hablaba de la gente que lo había lastimado, se refería a Carmen Barbieri y a Nazarena Vélez. En ese momento, la angelita tomó la palabra y dijo: "Él lo que no entiende es una cosa. Yo le estoy muy agradecida. Fue amoroso conmigo en un momento muy complicado. Pero por qué no puedo decir que lo que hizo con Pallares fue una m...?"

Adrián Pallares.

Adrián Pallares hizo su descargo tras las acusaciones de Jorge Rial

Semanas atrás, Adrián Pallares vivió un momento muy tenso luego de que Jorge Rial lo intimidara en radio hablando sobre una situación privada que lo implicaría en una supuesta infidelidad. La situación llegó luego de que en el programa "Socios del espectáculo" se hablara sobre la ruptura del exIntrusos con Romina Pereiro envuelta en rumores de terceras en discordia.

"Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira", dijo Jorge Rial en su ciclo de Radio 10.

"Está bien que hablen de mi nuevo amor, que no existe. Yo voy a hablar del nuevo amor de Adrián Pallares, que hace tiempo lo tiene, no es nuevo, y es clandestino... Se encontraban a la vuelta del canal", siguió el conductor metiendo picante al asunto y generando una amenaza para su excolega.

"Hay chats y testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal", cerró el periodista en "Argenzuela".

La respuesta de Palleres

En medio de esta difícil situación pública, Adrián Pallares hizo su descargo y especialmente se enfocó en su familia, más allá de responder los dichos de Jorge Rial.

"Le quiero mandar un beso enorme a mi familia, a Cecilia (su esposa), a mis tres hijas, a Mía, Sol y a Emma, ayer hemos tenido un día complicado, movido, estamos todos bien, gracias a todos los que han llamado y se han preocupado, estamos bien y muy felices por el arranque de este programa que es lo más importante", dijo el conductor, descartando el mal momento.