Jorge Rial llegó a la Argentina en un vuelo sanitario

Jorge Rial fue noticia hace unos días debido a un episodio cardíaco que sufrió en Colombia el pasado 29 de abril. Esto generó la preocupación del medio y de sus hijas, que volaron hacia allá para esta junto a él en su recuperación. Pero recientemente recibió el alta médica, por lo que abandonó la clínica en la que estaba hospitalizado.

En efecto, el conductor regresó a la Argentina durante la noche del martes 09 de mayo y aterrizó en Ezeiza en un vuelo sanitario.

Cómo fue la vuelta de Jorge Rial a la Argentina

Jorge Rial llegó en un vuelo sanitario que hizo escala en Leticia y luego en Santa Cruz de la Sierra. Finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 21,08. En ese momento lo esperaba una ambulancia que lo trasladó hasta el Sanatorio Finochietto, lugar en el que permanecerá internado unos días más en observación.

Jorge Rial regresó a la Argentina

En Colombia, Jorge Rial estaba hospitalizado en la Clínica del Country, un reconocido centro médico de Bogotá. A través de su cuenta oficial de Instagram, Jorge Rial anunció que deja el hospital en donde estuvo internando dejando ver una imagen de lo que fue su cama a la que definió como "campo de batalla".

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde", comenzó a contar Jorge Rial en un extenso texto.

El posteo de Jorge Rail al dejar la clínica de Bogotá.

"Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí", anunció Jorge Rial sobre su próxima llegada a la Argentina.

cs