Luis Miguel paralizó al país luego de anunciar una serie de conciertos en el Movistar Arena. El Sol de México rompió récords en venta, pero sorprendió a todos sus fanáticos luego de que apareciera en el escenario con un cambio drástico en su físico.

Desde el entorno más cercano del cantante aseguran que se sometió a una dieta estricta que le trajo como consecuencia esta modificación tanto en su rostro como en su cuerpo. Sin embargo, algunos periodistas afirman que Luis Miguel no estará presente en todos los conciertos pautados y que habrán dobles que lo sustituyan en los días en el que el intérprete no se sienta de ánimos.

Uno de los que más profesa esta hipótesis es Luis Ventura. En este contexto, en su programa Secretos Verdaderos de América TV, el periodista reveló que Luis Miguel vino con dos dobles extranjeros al país y que además, cuenta con uno más que es argentino. Asimismo, detalló cómo hace el equipo de trabajo del cantante para que estos se encuentren en la Argentina sin ser descubiertos.

Luis Miguel.

"Ya te digo que el que subió al escenario en el estreno no era él. Si hacés un comparativo con sus imágenes, te vas a dar cuenta que es mucho más chiquito de hombros. Cuando una hace dieta no se encogen los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura", empezó comentando el presidente de APTRA.

Seguidamente, agregó que una de las pistas para identificar de que no es el verdadero Luis Miguel reposa en sus dientes: "Hay un tema de piezas dentales. Consulté a muchos odontólogos mostrando fotos de si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas del pelo que tenía eran más prominentes y el que salió el otro día tenía un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia", aseguró.

Cómo hizo Luis Miguel para que sus dobles entren a la Argentina

Por otra parte, Luis Ventura detalló el modus operandi para que los dobles acompañen al mexicano: "Vinieron en distintos momentos de la previa. Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Vino con dos dobles extranjeros. No viajaron en el mismo avión porque sino alguno puede hacer comparaciones", explicó. Finalmente, develó que Luis Miguel tiene un doble con nacionalidad argentina y desclasificó qué le dijeron a este sujeto a la hora de contactarlo y sumarse al operativo "LM": "Le dijeron: 'Avisá en tu casa y a tu familia, hasta que Luis Miguel no se vaya del país, vos vas a quedar afectado a este operativo'", finalizó.

AM