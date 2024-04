Jorge Rial estuvo en el centro de atención en los medios luego de que Morena Rial confirmará que está embarazada. Ahora, el reconocido conductor argentino habló sobre la noticia y reveló si ayudará a su hija económicamente en este momento tan delicado.

En Socios del Espectáculo, Jorge confesó que fue la influencer misma quien le confirmó la noticia: “Me llamó ella, aunque le costó un poco. A mí me había llegado un rumor, le pregunté y tardó un día en contestarme, hasta que tomó coraje y me contó que estaba embarazada”.

Jorge junto a Morena Rial.

Además, el conductor aseguró que la relación entre ambos podría mejorar gracias a su nuevo nieto: “Bienvenido sea, estoy feliz, una vida siempre es bienvenida. Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad que me parece bien, se están curando un montón de heridas”.

Sobre los problemas financieros que afronta Morena Rial, Jorge Rial explicó al aire: “Ese es un tema que solucionaremos entre nosotros, no es para hablarlo públicamente, nadie tiene obligación de nada, solo responsabilidad. Ojalá que tenga un buen embarazo, lo único que quiero es que estén bien ella y mi nieto o nieta”.

Qué dijo Jorge Rial sobre la nueva pareja de Morena Rial

El cronista del programa de ElTrece no lo dudó y le consultó al conductor sobre la nueva pareja de su hija, y el padre de su nieto. Sin embargo, Jorge confesó que no lo conocía demasiado.

Jorge Rial reveló sobre el novio de Morena Rial: “No sé nada de su pareja. Tengo entendido que es boxeador, que se llama Matías, pero no lo conozco, no hablé nunca con él, no vi fotos. A mi hija hace bastante que no la veo en persona, desde el año pasado”.

J.C.C