Marcela Tauro está pasando momentos difíciles luego de separarse y de afrontar la repentina muerte de su madre. Por supuesto que en Intrusos, el programa que conduce Flor de la V, trataron el tema por bastante tiempo y contaron como se encontraba su compañera. En un momento, Laura Ubfal reveló que se comunicó con ella para preguntarle sobre su separación y contó que había fallecido la mamá. Esto generó un conflicto entre ellas y Jorge Rial se pronunció en las redes sociales.

Recientemente, Marcela Tauro volvió a incorporarse al programa y no dudó en hacerle un paso de factura a Laura Ubfal por revelar esta sensible información con respecto a la muerte de su madre. Ya desde hace tiempo que la relación entre ellas dos no es tan buena y la distancia caracteriza su vínculo, pero hasta el momento no se habían cruzado tan fuerte como esta vez.

Todo comenzó cuando Laura Ubfal estaba hablando de la ética periodística y juzgó a los periodistas que cuentan embarazos que no están confirmados por los protagonistas. Al escuchar esto, Marcela Tauro le saltó a la yugular y le tiró un filoso dardo que descolocó a su compañera.

"Bueno, Laura, embarazos no pero vos diste a conocer la muerte de mi mamá. ¿Y entonces?", lanzó Marcela Tauro. Laura Ubfal intentó defenderse como pudo y respondió: "Pero me lo contaste vos".

Jorge Rial defendió a Marcela Tauro

Indignada, Marcela Tauro sentenció: "No, no te lo conté para que lo publiques. Me escribiste para ver si era verdad que me había separado, y te puse 'después te contesto porque acaba de fallecer mi mamá'. Estaba con el médico, qué te iba a poner 'no, no lo publiques'. Y vos fuiste y lo publicaste. Pero ahora decís 'los embarazos no'. No es pase de facturas, pero escucho esto y me hace un poco de ruido".

A raíz de esto se generó un gran debate en el cual Jorge Rial también tomó partido. A pesar de que en algún momento discutió fuerte con Marcela Tauro, y ella reconoce que no se lleva bien con el conductor de Argenzuela, él la apoyó. "Del lado Tauro de la vida", escribió en Twitter.

NL.