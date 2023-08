Nicole Neumann está envuelta en una de las peores polémicas luego de que trascendiera la información de que Indiana Cubero, la hija que comparte con Fabián Cubero, le habría realizado una denuncia por malos tratos. Desde ese momento, la modelo eligió mantenerse alejada de los medios para enfocarse en reestablecer su vínculo con su hija, aunque en los medios se habló mucho del tema.

Luego de varios meses de puro silencio, Nicole Neumann decidió darle una nota a Hola y se refirió al escándalo con Indiana Cubero. A pesar de que abrió abiertamente del tema, a Laura Ubfal lo la contentó las respuestas que dio la modelo y la criticó duramente por la actitud que está tomando en esta polémica.

Nicole Neumann e Indiana Cubero

"¿Vos te crees todo lo que dijo en la entrevista? Porque yo no lo creo, tengo derecho. ¿Dónde está Nicole? No dijeron que los miércoles tiene audiencia con la hija, y ¿dónde estaba? En Bariloche. No digamos cosas que no son. Un día está en Bariloche, otro día está en Estados Unidos, ¿en dónde está en las audiencias con Indiana?", planteó Laura Ubfal indignada por las ausencias de Nicole Neumann a las audiencias con Indiana Cubero.

Rápidamente, Karina Iavícoli lanzó: "¿Pero, vos la tratas de mentirosa a Nicole?". "No, no digo que es mentirosa, digo que no es verdad lo de las audiencias obligadas de los miércoles porque si está dos semanas en Estados Unidos, una semana en Bariloche, cuándo la ve, entonces", marcó Laura Ubfal.

Luego, por si no había quedado claro del todo, Laura Ubfal volvió a remarcar que las audiencias con Indiana Cubero no son reales porque Nicole Neumann no estaría acá para poder asistir. "Yo lo que estoy diciendo, como también lo dijo Marcela Tauro, es que esas audiencias los días miércoles no existen, que la nena no quiere ver a la madre y no la está viendo. Yo no hablo de versiones, hablo de lo que vivió una persona, y lo que vivió Indiana, y más allá de lo que diga, Nicole, Fabián o Mica Viciconte, es lo que vivió la niña, y la niña no quiere ver a la madre. Y está triste".

