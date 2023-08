Marcela Tauro es una de las periodistas de espectáculo con más experiencia y trayectoria, así que puede opinar de cualquier escándalo con mucha autoridad. Últimamente, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo estuvieron metidos en una polémica ya que hay fuertes rumores que aseguran una separación.

Todo surgió en las redes sociales cuando vieron algunos gestos de Gianinna Maradona que podrían confirmar que se separó de Daniel Osvaldo. Entonces, Marcela Tauro fue durísima con ellos y aseguró que no es amor lo que había y que eran tóxicos en la forma en la que se vinculaban.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Recientemente, Gianinna Maradona se dejó de seguir con Daniel Osvaldo, lo que alertó a sus seguidores y comenzaron a hablar de una crisis. Y si eso era poco, la hija de Diego Maradona también le dio like a una polémica frase que confirmaría la teoría. Por eso, en Intrusos debatieron sobre el tema y Flor de la V dio su opinión. "El ser humano tiene que entender que hay personas que son solo para eso. Tanto hombres como mujeres. Es eso. Porque pensar que se puede construir, te hacés mala sangre", planteó la conductora.

Entonces, Karina Iavícoli también se metió y opinó, aunque se puso del lado de Gianinna Maradona y la entendió. "Él es un ‘hombrón’ que pasa y las mujeres van volteándose para verlo. Ella quiere más una familia y él divertirse. Esto no funciona. Ella está enamorada".

Sin pensarlo dos veces y muy lejos de ponerse de un lado o del otro, Marcela Tauro destrozó a Gianinna Maradona y a Daniel Osvaldo por la forma tóxica en la que se relacionan. "Primero se tiene que querer ella. Cuando se empiece a querer, va a alejar a este tipo de gente. Estoy harta de esos mensajes encriptados", comenzó opinando con mucho hartazgo.

Gianinna Maradona dejó a seguir a Daniel Osvaldo

Por último, concluyó: "Son de sobrecito de azúcar. ¿Te quedás o no te quedás? ¿Amás o no amás? Son tóxicos y se manejan así, y está bien mientras les dure y sean felices. Pero el tema es que evidentemente ella no la pasa bien. Perdonen, pero para mí esto no es amor".

NL.