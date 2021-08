Jorge Rial: "Sufrimos un incendio en nuestra casa"

Jorge Rial contó en sus redes sociales que su casa de Belgrano R fue la protagonista de un incendio en la cocina. Por suerte, el conductor está fuera de peligro y elevó tranquilidad mediante sus Storys de Instagram.

Con una serena tranquilidad, tras una noche de terror Jorge Rial contó: "Ayer a la noche sufrimos un incendio en nuestra casa. Por suerte estamos todos bien. Se circunscribió a la cocina que, obviamente, quedó Inutilizada. El resto de la casa perfecto, salvo por los efectos del humo. Tanto Romi como yo estamos en perfectas condiciones".

"Agradecimiento eterno a los bomberos del cuartes V de Belgrano. No solo llegaron rápido, sino que en todo momento estuvieron pendientes de nosotros. Nuestros héroes de carne y hueso. También, gracias a la policía de la Ciudad y el SAME que estuvieron hasta el último minuto", continuo diciendo el padre de Morena Rial.

"Y a los vecinos que nos hicieron el aguante, mientras intentábamos saber qué nos estaba pasando. Fue un shock. Ah, Rusty y Suri también están bien. No se separaron ni un minuto de nuestro lado", expresó Jorge Rial.

Para finalizar, Jorge Rial dio un consejo al respecto: "Una enseñanza: apenas vean fuego no intente apagarlo. Llamen rápido al 911 que responde muy rápido y dejen que ellos hagan su trabajo. Hoy lo podemos contar como una anécdota gracias a su profesionalismo. Y gracias a todos los que llamaron preocupados".

¿Hubo crisis? Jorge Rial tuvo que enfrentar rumores de separación con Romina Pereiro

Luego de que varios usuarios de Instagram se dieran cuenta que los últimos cuatro días Jorge Rial estuvo lejos de su esposa, la nutricionista, Romina Pereiro, comenzaron a surgir justamente en las redes rumores de distanciamiento. El propio conductor tuvo que salir a aclarar los hechos mediante sus historias de Instagram donde jugó un pregunta respuesta con sus seguidores.

Romina se tomó unos días de descanso para ir con sus dos hijas al Sur. Las chicas tenían ganas de ver a las ballenas en Puerto Madryn y ella logró acomodar todo para darles el gusto. Jorge Rial no fue de la partida y muchos se preguntaron por qué.

El viaje generó rumores y fue el conductor el que tuvo que dar respuestas. En un juego de preguntas y respuestas con la gente, le preguntaron por qué no había ido con Romina y sus hijas y él no tuvo problema en contestar: "Se fueron a ver las ballenas y ya las extraño. No fui porque era un viaje de chicas".

Además Jorge tiene su programa radial, que comenzó hace muy poco tiempo y que está funcionando muy bien en su franja. Es por eso que consideró que lo mejor, era quedarse en Buenos Aires y dejar que Romina y sus hijas se disfrutaran a solas.